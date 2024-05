Mãe de João Guilherme, Naira Ávila revela segredo de jovialidade aos 43 anos

Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária e influenciadora digital Naira Ávila fala da reação da internet sobre sua jovialidade e revela segredinhos de beleza

Sempre que Naira Ávila (43) surge nas redes sociais causa um verdadeiro alvoroço. É que os internautas costumam se surpreender com sua beleza e jovialidade, já que a jornalista, empresária e influenciadora digital é mãe do ator João Guilherme, que já tem 22 anos. Ela, inclusive, chegou a ser confundida com uma possível irmã do artista. Em entrevista à CARAS Brasil, Naira comenta a reação da web e revela alguns de seus segredinhos de beleza.

“Acho engraçado, e claro, fico feliz, mas acho que isso se deve muito ao fato de não ser mais comum as mulheres terem filhos cedo. Desde a minha geração, as mulheres não tinham filhos tão cedo, eu tive filho com 20 anos de idade, e hoje a maioria das mulheres começa a ter bem mais tarde. Na minha época, também com 20 anos, ninguém mais tinha filho, já era mais tarde, então acaba que uma mãe de 43 anos com filho de 22, é uma mãe nova, e eu acho que muito se deve a isso, realmente”, diz.

A empresária também acredita que o seu jeito simples, principalmente ao se vestir, também contribui para sua jovialidade. “O fato de eu ter tido ele (João Guilherme) cedo (também). E, claro, também sou vaidosa, gosto de me cuidar, gosto de me alimentar bem, então isso acaba repercutindo na aparência, proporcionando talvez uma aparência mais jovem. Eu ando muito, cresci muito com meu filho, com pés no chão, no sítio, no interior, então também tenho um pouco desse lado mais extrovertido, mais pé no chão, mais shorts e camisetinha, ou que também talvez ajude, não sei, mas acho que se deve mesmo ao fato de eu ter tido o filho mais cedo”, destaca.

A prática da fé também é um ponto importante para Naira. “Como disse, engravidei muito nova e fui em busca de algo para me deixar firme, forte, bem amparada emocionalmente. Então, há muitos anos - 23 anos, 24, quase, eu estava na gestação, então foi um pouco antes do Gui nascer - fui buscar um lugar para me dar essa força e pratico meu autoconhecimento de forma bem intensa e bem presente na minha vida, e pratico a minha fé também. Não gosto de dizer que eu tenho uma religião específica, porque me conecto com Deus e com o plano espiritual de diversas maneiras, de formas que me identifico e que me sinto ouvida, e que sinto retorno”, confessa.

“Então, não vou falar sobre uma religião, mas vou dizer que eu, graças a Deus, tenho hábito, na minha vida, de me conectar muito com Deus e todo o seu exército, vamos dizer assim. E o autoconhecimento, que é fundamental para a gente poder ter a cabeça legal, e não viver olhando o externo e responsabilizando o externo por tudo, mas sim trabalhando o seu eu interior e se transformando para que a gente seja cada dia uma pessoa melhor. E eu acho que essas coisas todas ajudam a gente a se sentir bem, a estar bem, e faz com que a gente, enfim, fisicamente aparente estar bem, estar legal”, acrescenta.

CUIDADOS ESTÉTICOS

Mas a empresária também tem seus cuidados estéticos. “Tenho uma clínica de estética, então eu gosto disso, gosto de me cuidar, gosto de tudo que faça com que eu me olhe no espelho e me sinta bonita, me sinta bem comigo mesma. Não sou tão a favor dos injetáveis no sentido de harmonização facial, essas coisas não, mas gosto muito das máquinas todas”, fala a CEO da rede de clínicas Estúdio Mais.

Ela também conta que gosta bastante do tratamento PDRN (Polidesoxirribonucleotídeo), que é altamente benéfico, já que promove o rejuvenescimento, potencializa a hidratação e elasticidade da pele. “Apesar de ser injetável, mas ele é bem superficial e trabalha na regeneração da pele, na hidratação, que é o famoso matéria-prima que é extraído do sémen de salmão. Uma vez, falei sobre isso e acabou repercutindo bastante. Mas realmente é um produto muito bom e que não modifica a sua estrutura, ele só trabalha aquilo que você já tem”, explica.

Naira Ávila é jornalista, empresária e influenciadora - Reprodução/Instagram

ALÉM DE EMPRESÁRIA, ATIVISTA

Sobre a rede Estúdio Mais, Naira dá detalhes: "É formado pelas clínicas de estética, que estão nos shoppings de São Paulo, que tem franqueados e também que tem um instituto, que é onde formam as micropigmentadoras que trabalham com a gente em loja, mas que também faz um trabalho social muito forte dentro das comunidades, dentro das CDCM, das SPVVs, que são centros que cuidam de mulheres vítimas de violência doméstica, que apoiam jovens e adolescentes vítimas de violência doméstica".

"Esse projeto nasceu nasceu há 11 anos, era uma casa especializada em sobrancelha, eu posso dizer que a gente abriu a porteira para esse segmento que depois acabaram vindo atrás muitas outras casas especializadas em sobrancelhas - falo em 2013, que foi quando a gente começou, a primeira loja em shopping center em São Paulo foi nossa, e naquele mesmo ano, deu um boom e vieram várias outras atrás", completa.

Sobre o trabalho social, a mãe de João Guilherme pontua: "Falo que quando comecei a minha empresa, o meu desejo era ganhar dinheiro, cuidar da minha família, dos meus filhos, do meu filho na época, mas no primeiro momento que percebi que o meu crescimento dependia do crescimento de outras mulheres, assim conseguiu. Consequentemente, consecutivamente, foi maravilhoso, porque é isso, eu cresço, você cresce, e aí você estende o cuidado para outras mulheres, que muitas vezes chegam em loja sem nenhuma autoestima, precisando se sentir forte e valorizada. Então o meu negócio é de mulher para mulher, e eu gosto muito disso, de poder formar, de poder cuidar, de poder estar nesse ciclo, nessa engrenagem mesmo, de ser força uma para outra".