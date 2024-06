Fiuk aparece em raro momento ao lado da mãe, Christina Kartalian

Nesta quinta-feira, 20, Fiuk aproveitou o tempo livre para curtir a companhia da mãe, Christina Kartalian, e compartilhou o raro momento na web

Nesta quinta-feira, 20, o ator e cantor Fiuk aproveitou o tempo livre para curtir a companhia da mãe, a artista plástica Christina Kartalian. Em suas redes sociais, o famoso fez questão de compartilhar o raro momento ao lado da matriarca.

Mostrando que é um filho muito dedicado e amoroso, o cantor fez questão de levar a mamãe para fazer compras no mercado e ainda afirmou que hoje seria um dia todo dedicado a ela.

Em seu Instagram Stories, Fiuk publicou um vídeo em que aparece no carro ao lado da mãe, que estava sorridente ao lado dele. "Hoje é dia de levar. Hoje é dia de cuidar. Bora fazer comprinha, mamãe? Vou levar ela no mercado", disse ele na ocasião.

"Ele me mima muito", completou Christina. "Dia de mimar a mamãe", escreveu ele na legenda. Fiuk é fruto do antigo casamento de Christina com Fábio Jr. É importante ressaltar que Fiuk não costuma compartilhar muitos momentos ao lado da família nas redes sociais.

Fábio Jr. e Christina Kartalian foram casados entre 1986 e 1990. Além de Fiuk, o relacionamento também gerou Tainá e Krizia.

Família

O cantor FábioJr. usou as redes sociais para comemorar uma data especial. Recentemente, foi celebrado o Dia da Família, e ele fez questão de dividir alguns cliques ao lado da mulher e dos filhos.

No feed do Instagram, o artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado da esposa Fernanda Pascucci e de seus cinco filhos: Cleo, Tainá, Krizia, Fiuk e Záion. Na legenda da publicação, Fábio se declarou para eles. "Dia da Família. Amo vocês muitão", escreveu o famoso, acrescentando um emoji de coração.

Os internautas parabenizaram Fábio pela famíla. "Parabéns, família linda", disse uma seguidora. "Família linda, que Deus abençoe vocês", escreveu outra. "Parabéns! Não leia as críticas, pois nenhuma família é perfeita. Se tem gente falando mal, com certeza tem requalque", aconselhou uma fã.