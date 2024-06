Celso Portiolli diz que tentou pedir para Eliana não sair do SBT

O comunicador Celso Portiolli revela conselho que deu para a apresentadora Eliana, que se despede do SBT no final de junho

O apresentador Celso Portiolli é um veterano do SBT e contou que deu um conselho para sua amiga, a apresentadora Eliana. Em uma conversa no podcast PodC, ele revelou que tentou impedir que a colega deixasse a emissora de Silvio Santos, mas não teve sucesso.

“A Eliana agora vai sair do SBT, né? Uma pena… Falei para ela: ‘Não sai do SBT’. Eu não queria que ela saísse, não. Eu falei várias vezes com ela: ‘Fica no SBT’”, afirmou ele.

Então, Portiolli comentou sobre a mudança na grade de programação do SBT com o fim do Programa Eliana. “Eles vão fazer um ajuste na grade ali. Empurrar um, puxar outro. Vai dar certo”, declarou.

Por fim, o apresentador elogiou a colega de profissão. “A Eliana é uma apresentadora espetacular. A bichinha é danada, sabe fazer bem feito o trem ali do programa dela. Cuida de tudo. Vai fazer falta”, encerrou.

Eliana gravou a última edição do seu programa no SBT na última quarta-feira, 12, e a atração vai ao ar até 23 de junho.

Sabor da torta do Passa ou Repassa, de Celso Portiolli

O apresentador Celso Portiolli foi o entrevistado do Programa Eliana, do SBT, neste domingo, 2, e revelou uma curiosidade do quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal. A atração está no ar há muitos anos e os fãs se questionam sobre do que é feita a torta que os participantes jogam um no rosto do outro. Então, ele acabou com o mistério.

Na conversa com Eliana, ele respondeu algumas perguntas dos fãs e um admirador quis saber o que tem na torta do Passa ou Repassa. Portiolli disse que a torta é feita de marshmallow.

"Não é espuma, não é clara em neve, é um marshmallow. É muito boa, tanto que o pessoal fica comendo. É uma padaria que faz, é a mesma padaria nesses 30 anos que faz a torta do programa”, afirmou ele.