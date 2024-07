Cariúcha revela início de desavença com Jojo Todynho: 'Eu a perdoo'

A apresentadora Cariúcha abriu o jogo sobre a relação conturbada com Jojo Todynho e esclareceu o início da briga entre as duas

A apresentadora Cariúcha abriu o jogo e falou um pouco sobre a relação conturbada com Jojo Todynho. Durante sua participação no 'Domingo Legal', a ex-participante de 'A Fazenda 15' comentou a respeito do desentendimento entre elas e revelou como a briga se iniciou.

De acordo com Cariúcha, a desavença começou logo após Jojo recusar um pedido para ser entrevistada por ela. "Sim, nós somos [brigadas]. Ela não lembra, mas quando era repórter ela super me ignorou, eu queria entrevistá-la, e aí começou minha [rixa] com ela", contou.

Por conta disso, as duas famosas já trocaram ofensas publicamente e cortaram definitivamente os laços. No entanto, apesar de não se darem bem, Cariúcha afirmou que perdoa Jojo Todynho.

"Mas estou em um momento de paz e amor, ainda mais depois de passar por isso tudo. Eu a perdoo, perdoo até os meus inimigos", declarou a apresentadora do 'Fofocalizando'. Para quem não acompanhou, recentemente, Cariúcha passou por uma cirurgia de emergência para retirada de 17 miomas uterinos.

Ela foi socorrida por seu assessor de imprensa, Irinaldo Oliver, e levada às pressas para o Hospital São Luiz, localizado no Morumbi, em São Paulo, na noite de quinta-feira, 20, após sofrer uma hemorragia abdominal.

A doutora Sílvia Rayk, que atendeu a comunicadora, revelou que um dos miomas era maior do que o útero de Cariúcha. "Eram muitos miomas. Não imaginamos que seriam tantos, e muito grandes - o maior mioma dela era maior que o seu próprio útero. Foi uma cirurgia bem trabalhosa, mas graças a Deus deu certo", disse ela no programa 'Fofocalizando', do SBT.

Nesta terça-feira, 25, Cariúcha usou as redes sociais para falar sobre a cirurgia de emergência que passou na última semana para a retirada de 17 miomas no útero. A apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, recebeu alta hospitalar nesta manhã e através dos Stories do Instagram, revelou que realizava exames regularmente.

"Eu fazia exames regularmente, sim. Papanicolau, preventivo, transvaginal. Só que nos exames mostravam 3 miomas. Aí todos os médicos para os quais fui falavam que era só tomar Pietra ED, que iria diminuir os miomas até sumir", revelou.

