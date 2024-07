Sophie Charlotte e Xamã surgem juntos em meio a rumores de romance

Tá rolando? Sophie Charlotte e Xamã curtem evento juntos e fazem primeira aparição em clima de romance em meio a rumores de affair

Na noite da última terça-feira, 2, a atriz Sophie Charlotte e o rapper Xamã fizeram sua primeira aparição juntos, em clima de romance, em meio a rumores de affair. Protagonistas do remake de 'Renascer' na Globo, eles participaram da premiação da Associação Paulista de Críticos Teatrais no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Apesar de ser um evento profissional, Sophie e Xamã não esconderam a química durante a premiação. Eles foram vistos conversando ao pé do ouvido e trocando sorrisos nada discretos. Entre os registros, os intérpretes de ‘Eliana’ e ‘Damião’ na novela deixaram claro o clima de intimidade e despertam ainda mais especulações sobre um possível relacionamento.

Ainda durante o evento, Sophie foi premiada em uma das categorias e recebeu o apoio do possível affair, que chegou a fotografá-la com o celular e vibrou muito com a conquista da colega de trabalho. Vale lembrar que os rumores de um affair começaram depois que a atriz anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira.

Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o affair teria começado com algumas caronas após as gravações do folhetim. Sophie estaria ajudando o colega de elenco a retornar para casa. Por isso, eles já são vistos deixando o estúdio juntos há algum tempo. No entanto, o que era para ser apenas uma ajudinha acabou se tornando um romance.

Ainda de acordo com fontes da colunista, Sophie e Xamã também começaram a chegar juntos na emissora, o que reforçou ainda mais as suspeitas de um romance. Para despistar os boatos, eles decidiram 'armar' um plano e passaram a entrar pelos portões menos movimentados da emissora, com 10 minutos de diferença.

Até o momento, Sophie Charlotte e Xamã não se pronunciaram sobre os rumores nem confirmaram o possível romance. O que se sabe é que a atriz está solteira desde o anúncio do fim de seu casamento em abril deste ano, enquanto o rapper também parece estar desimpedido após os rumores de um romance com Mell Muzillo.

Daniel de Oliveira assiste show de Sophie Charlotte:

Sophie Charlotte surpreendeu o público que esteve presente durante a performance musical dela em um clube na Zona Sul do Rio de Janeiro. Entre o time de famosos que assistiram ao show estava o ex-marido dela, Daniel de Oliveira, com quem foi casada por 9 anos, até abril deste ano, quando anunciaram o fim publicamente.

O ator compartilhou um pequeno registro da apresentação nos stories, em que é possível ver que o filho dos dois, Otto, também estava presente: "Show lindo", escreveu o artista sobre a apresentação da ex, com quem mostra ter uma relação amigável nas redes sociais e também já ganhou declarações especiais da ex-mulher.