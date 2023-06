Grávida, Bruna Biancardi coloca barriguinha para jogo com maiô estratégico

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi exibe barriguinha da primeira gestação com maiô revelador

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 13, ao compartilhar um novo registro de sua estadia na Grécia. À espera do primeiro filho com o jogador de futebol da Seleção Brasileira Neymar Jr, a morena posou com um maiô estratégico e deixou a barriguinha à mostra.

No clique, Bruna aparece feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha. A beldade elegeu uma roupa de banho roxa para o registro. A peça possui uma amarração para esconder a região da virilha, além de um recorte no abdômen. O detalhe chamou atenção para a barriga da gestante, que aparece de forma discreta.

Além do maiô ousado, Bruna também elegeu um óculos escuro gigantesco e uma bolsa de grife para aproveitar o dia ensolarado. Nos comentários da publicação, a combinação ganhou elogios: “Que mulher linda!”, exaltou uma fã. “Está linda nessa fase gravidinha”, outra seguidora apontou. “Simplesmente perfeita”, elogiou mais uma.

Vale lembrar que a modelo e o jogador anunciaram que estavam esperando o bebê em abril deste ano, mas Bruna não revelou exatamente com quantas semanas de gestação está. Os seguidores especulam que ela esteja no segundo semestre, por conta do tamanho da barriguinha.

Bruna Biancardi é uma modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, formada em negócios da moda. A beldade conheceu o jogador de futebol brasileiro em 2021, depois de ser apresentada por um amigo em comum.

Bruna Biancardi compartilha álbum de fotos de viagem pela Grécia:

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para se despedir da Grécia. A namorada do jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., abriu um álbum de registros super especiais, com fotos em Mykonos, uma das cidades mais procuradas e paradisíacas do país europeu.