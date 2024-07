Joana Prado faz harmonização facial e mostra antes e depois. Veja!

Joana Prado, a eterna Feiticeira, realizou uma harmonização facial e mostrou o antes e depois em um vídeo compartilhado no Instagram

Em suas redes sociais, Joana Prado, que ficou famosa no passado com a personagem Feiticeira, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. A empresária de 48 anos decidiu passar por uma harmonização facial para ressaltar ainda mais a sua beleza.

Em um vídeo compartilhado na conta do Instagram da clínica de estética, a loira aparece fazendo pequenas mudanças nos lábios, no nariz e no contorno do rosto. “Já faço há três anos. O que eu gosto do Junior é que ele é conservador, às vezes até brigo com ele pedindo para mexer mais, mas ele fala: ‘não, Joana, você não precisa’”, disse ela. Em seguida, ela comentou que prefere ter um resultado mais natural. “Eu gosto disso, dessa sutil diferença que as pessoas olham para você, falam que você está diferente, mas não sabem o que é… É um trabalho bem feito”.

No vídeo, o médico responsável pelo procedimento fez questão de mostrar o antes e depois, e também de apontar as mudanças. “Olha o lábio como ficou bem desenhado e bem hidratado. O nariz também ficou certinho, ficou retinho. Fizemos um pouco do dorso, a pontinha e a base. A têmpora também preenchi. Depois vai desinchar e ficar mais simétrico”, disse.

Atualmente, Joana Prado mora nos Estados Unidos com o marido Vitor Belfort. Casados desde 2003, eles são pais de Davi, de 19 anos, e Victória, de 16.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Forever Essential | Med Spa (@forever.essential)

Emoção

Seguindo a tradição norte-americana, Davi, filho de Vitor Belfort e Joana Prado, decidiu deixar a casa dos pais durante o período da faculdade. Em sua conta no Instagram, a empresária se emocionou ao mostrar o herdeiro de 19 anos saindo de casa.

"O grande dia chegou. O dia em que nosso filho Davi começa uma nova jornada em sua vida como um jovem adulto. Acabamos de deixá-lo na faculdade let's go", disse Joana Prado sobre ter feito um vídeo em seu canal no YouTube sobre o momento marcante na vida do herdeiro.