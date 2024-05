Joana Prado se emociona ao ver o filho de 19 anos saindo de casa

Ao ver filho mais velho entrando na faculdade, Joana Prado se emociona e mostra vídeo do momento marcante com Vitor Belfort

O filho de Joana Prado e Vitor Belfort, Davi Belfort, cresceu e deixou a casa dos pais. Morando nos EUA com a família, o jovem, de 19 anos, seguiu a tradição da cultura norte-americana, de sair do lar dos pais durante a faculdade, e deixou a mãe bastante emocionada.

Famosa por ter sido a Feiticeira, a loira segurou as lágrimas ao levar um de seus três herdeiros com o lutador para a faculdade. Em sua rede social, ela compartilhou o momento emocionante e mostrou como foi a despedida da família.

"O grande dia chegou. O dia em que nosso filho @davibelfort começa uma nova jornada em sua vida como um jovem adulto. Acabamos de deixá-lo na faculdade let's go", disse Joana Prado sobre ter feito um vídeo em seu canal no YouTube sobre o momento marcante na vida do herdeiro.

Vale lembrar que Davi é filho mais velho da artista com Vitor Belfort. Além dele, eles têm duas meninas, Vitória, de 17 anos, e Kyara, de 15. Em 2012, eles se mudaram com os herdeiros para Las Vegas e em 2015 compraram uma mansão em Boca Raton onde vivem até hoje.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitor "The Phenom" Belfort (@vitorbelfort)

Por onde anda Joana Prado? Ex-feiticeira aparece pregando em igreja nos EUA

Desde que se casou com o lutador Vitor Belfort, Joana Prado deixou os holofotes para se dedicar à família. Agora, morando nos Estados Unidos, a modelo, que ganhou destaque como a personagem de dança 'Feiticeira' e foi musa dos anos 90, surpreendeu ao retornar aos palcos com um propósito diferente: pregar sobre o papel feminino em uma igreja evangélica.

Em um trecho de um culto compartilhado em suas redes sociais, Joana subiu ao púlpito para dar um testemunho sobre a "mulher impura que não podia viver em sociedade", mas que encontrou cura e foi acolhida ao "tocar nas vestes de Jesus". Embora tenha refletido sobre uma passagem bíblica, a famosa fez questão de ressaltar sua fé e até se emocionou com o relato. Veja mais do momento aqui.