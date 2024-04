Por onde anda Joana Prado? Ex-feiticeira aparece pregando em igreja nos EUA

Lembra dela? Ex-Feiticeira e musa dos anos 90, Joana Prado aparece pregando sobre a ‘mulher impura’ em igreja evangélica nos EUA

Desde que se casou com o lutador Vitor Belfort, Joana Prado deixou os holofotes para se dedicar à família. Agora, morando nos Estados Unidos, a modelo, que ganhou destaque como a personagem de dança 'Feiticeira' e foi musa dos anos 90, surpreendeu ao retornar aos palcos com um propósito diferente: pregar sobre o papel feminino em uma igreja evangélica.

Em um trecho de um culto compartilhado em suas redes sociais, Joana subiu ao púlpito para dar um testemunho sobre a "mulher impura que não podia viver em sociedade", mas que encontrou cura e foi acolhida ao "tocar nas vestes de Jesus". Embora tenha refletido sobre uma passagem bíblica, a famosa fez questão de ressaltar sua fé e até se emocionou com o relato.

“Ela era mulher do fluxo de sangue impura. A fé dela fez com que ela se tornasse filha”, Joana declarou em sua pregação. Na legenda, ela também compartilhou uma reflexão com as seguidoras: “Você é filha de Deus ou simplesmente criatura dele? Sua fé está em Cristo ou nas circunstâncias? Você sabia que sem fé é impossível agradar a Deus? Tenha fé, minha amiga”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores notaram as semelhanças entre os relatos, considerando que Joana alcançou notoriedade nacional com sua personagem sensual. Alguns ficaram impressionados e exaltaram a transformação da musa, e até lembraram de seu passado com fotos íntimas nas capas de revistas. Entretanto, a modelo não respondeu as mensagens dos seguidores.

Vale mencionar que atualmente, Joana reside no exterior ao lado do marido, Vitor, com quem é casada há quase duas décadas, e também de seus três herdeiros. O casal, que se conheceu diante do público em um reality show, são pais dos adolescentes Davi, Vitória e Kyara, e levam uma vida mais discreta como empresários nos Estados Unidos.

Vitor Belfort e Joana Prado comemoram aniversário da filha:

No início deste ano, a jovem Vitória Belfort, filha do lutador Vitor Belfort e da modelo Joana Prado, completou 16 anos de vida, e os papais corujas fizeram questão de homenageá-la com declarações nas redes sociais. No Instagram, o atleta postou uma foto abraçado com a aniversariante do dia e compartilhou alguns conselhos para a herderia; veja a declaração do lutador.