Vitor Belfort e Joana Prado comemoram aniversário da filha, Vitória

Vitória Belfort, filha do lutador Vitor Belfort e da modelo Joana Prado, completou 16 anos de vida nesta terça-feira, 31, e os papais corujas fizeram questão de homenageá-la nas redes sociais.

No Instagram, o atleta postou uma foto abraçado com a aniversariante do dia e prestou uma bela declaração. "Parabéns, Vitória, pelos seus 16 anos! Você é uma filha incrível, cheia de luz e com um coração cheio de amor e bondade. Desejo que seu aniversário seja repleto de amor, felicidade e realizações", começou ele.

Em seguida, Belford deixou um conselho para a filha. "Estarei sempre ao seu lado, apoiando e incentivando você em todas as suas escolhas. Lembre-se de que suas escolhas são como sementes, e muitas vezes você pode não ver imediatamente os resultados, mas isso não significa que elas não estão crescendo. Você tem o poder de escolher o tempo, o lugar e a quantidade de onde você planta essas sementes em sua vida. Seja cuidadosa e sábia ao tomar suas decisões, pois elas moldam seu futuro."

"Aproveite seu aniversário e celebre esse marco especial em sua vida. Tenho certeza de que grandes coisas estão reservadas para você. Feliz aniversário, Vivi! Se precisar de mais conselhos ou suporte, estou aqui para ajudar", finalizou a homenagem.

Depois foi a vez de Joana homenagear Vitória. Em seu perfil no Instagram, ela postou várias fotos da herdeira, incluindo algumas de quando ela era criança, e parabenizou a filha com uma mensagem bastante carinhosa.

"Vivi, hoje comemoramos 16 anos da sua vida! Que honra ser sua mãe e ver o caminho que tens escolhido até aqui! Diariamente aprendemos tanto com todos vocês, e é tão bom ver o seu desenvolvimento no passar desses anos."

"Continue se dedicando, tanto na sua área pessoal, profissional, e espiritual. Continue se esforçando nos teus objetivos, sempre com honestidade e dignidade, que nós vamos estar sempre aqui te apoiando, incentivando e torcendo por ti! O aniversário é seu, mas nós que ganhamos o presente de ter você em nossas vidas. Te amo, Vitória. Minha corujinha", finalizou.

Além de Vitória, Vitor e Joana, que estão casados há 19 anos, também são pais de Davi, de 18 anos, e Kyara, de 14.