Victor Belfort e Joana Prado celebram os 19 anos de casados

Victor Belfort e Joana Prado se conheceram em um reality show e estão comemorando 19 anos de casados

Victor Belfort (45) e Joana Prado (46) celebraram 19 anos de relacionamento nesta última terça-feira, 20! O casal se conheceu em um reality show e atualmente vive nos Estados Unidos , junto aos três filhos, Davi (17), Victória (15) e Kyara (13).

Em comemoração a esta data tão especial, o lutador divulgou um post em seu Instagram se declarando à mulher. No texto em inglês, ele conta sobre a emoção que sente desde o momento em que conheceu Joana:

"Hoje faz 19 anos que eu disse 'sim'. Disse sim à minha parceira, à minha amiga, à minha confidente e à minha amante. Joana, te amei desde o primeiro momento que te conheci", contou o famoso. Ele ainda completa falando sobre as conquistas e sonhos que o casal alcançou juntos e finaliza a linda mensagem agradecendo Joana pelo relacionamento:

"Juntos, construímos a nossa casa de sonho. Três lindas crianças. Já percorremos o mundo juntos e conquistamos muitos gigantes juntos. Temos avançado e aprendido quando nos manter firmes. Obrigado pela paciência, pelo amor e por fazerem da nossa casa um lar. Que venham mais 19 anos juntos. Eu te amo, Joana".

Em seu Instagram, a famosa publicou um story dos dois em um restaurante chique. Ao invés de vinho, o casal comemorou com um chá! Joana ainda falou um pouquinho sobre a escolha dos dois de se casarem: "Estamos aqui celebrando 19 anos de casado", então Victor completa "19 anos, que maravilha! Fiz a melhor escolha da minha vida", então Joana sorriu e continuou falando: "Estamos aqui, a gente celebra não com vinho, mas com chazinho! E vou te falar que um dos melhores investimentos que a gente já fez na nossa vida, foi realmente ter um bom casamento. Se a gente conseguiu, vocês também conseguem!".