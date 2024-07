Marina Ruy Barbosa chama atenção com look cavadíssimo em viagem de férias

Marina Ruy Barbosa rouba a cena com beleza ao posar com maiô cavado ao extremo durante sua viagem de férias

Curtindo uma viagem de férias ao lado de amigos e familiares, Marina Ruy Barbosa atraiu olhares dos seguidores nas redes sociais na noite da última terça-feira, 3. Desta vez, a ruiva destacou sua beleza impecável ao escolher um maiô cavadíssimo para posar nas paisagens da ilha de St. Barths, no Caribe.

Através de seu perfil no Instagram, Marina encantou seus seguidores ao posar com um maiô branco cavado na lateral com destaque para as aplicações de laços pretos no quadril. Complementando o look, a artista elegeu uma saia branca justa e um lenço na cabeça, além de algumas joias discretas.

Em celebração ao seu aniversário de 29 anos, Marina compartilhou as fotos de frente e de costas enquanto segurava um bolo e aproveitou para brincar com seus seguidores: "Trouxe bolo, quer?". Claro que os cliques renderam inúmeros elogios nos comentários, principalmente para a beleza da famosa.

Nos stories, a atriz também compartilhou registros ao lado de suas melhores amigas, além de uma foto mostrando sua boa forma ao posar apenas com o maiô branco. Vale lembrar que nos últimos dias, a ruiva impressionou ao se exibir em um maiô preto extremamente cavado.

Para manter a discrição, Marina usou óculos escuros e um boné, mas mesmo assim acabou chamando atenção no clique. Na legenda, ela manteve a discrição, mas revelou que em breve sua grife também começará a vender roupas de praia, por isso, está aproveitando sua viagem para fazer cliques.

Marina Ruy Barbosa mostra detalhes de festa de aniversário:

Na última segunda-feira, 1º, Marina Ruy Barbosa também encantou seus seguidores ao compartilhar detalhes de sua festa de aniversário luxuosa, que aconteceu em St. Barth, ilha do Caribe. Em suas redes sociais, a atriz abriu um álbum de fotos e compartilhou alguns dos momentos da celebração.

Através do feed do Instagram, Marina mostrou que celebrou a chegada dos seus 29 anos em grande estilo. Entre as imagens do álbum, a ruiva aparece posando com um cropped de pérolas e brilhantes, além de uma saia branca justíssima com uma fenda, salto alto e bolsa de grife.