Marina Ruy Barbosa mostra detalhes de festa de aniversário em ilha do Caribe

Ela pode! Marina Ruy Barbosa abre álbum de fotos de sua celebração intimista e luxuosa de aniversário em uma ilha do Caribe

Nesta segunda-feira, 1º, Marina Ruy Barbosa encantou seus seguidores ao compartilhar detalhes de sua festa de aniversário luxuosa, que aconteceu em St. Barth, ilha do Caribe. Em suas redes sociais, a atriz abriu um álbum de fotos e compartilhou alguns dos momentos da celebração intimista durante a viagem especial.

Através do feed do Instagram, Marina mostrou que celebrou a chegada dos seus 29 anos em grande estilo. Entre as imagens do álbum, a ruiva aparece posando com um cropped de pérolas e brilhantes, além de uma saia branca justíssima com uma fenda, salto alto, bolsa de grife e maquiagem com muito brilho para comemorar a data especial.

No álbum, Marina também é vista comemorando com algumas velas em um restaurante, enquanto aproveita drinks e curte bastante com seus amigos: “Feliz aniversário, Marina. 29 Anos”, estava escrito em um dos pratos da celebridade, que celebrou a data especial na legenda da publicação: “É o meu aniversário, bebê”, a ruiva escreveu.

Nos comentários, Marina recebeu muitos elogios e parabenizações dos seguidores: “A mulher mais linda do mundo”, escreveu uma fã. “Meu Deus, como ela é linda né?”, exaltou outra admiradora. “Que Deus continue te abençoando, iluminando e guiando todos os seus passos sempre, te amo Ma!”, disse uma amiga da famosa.

Vale lembrar que na noite da última terça-feira, 25, Marina Ruy Barbosa reuniu amigos e familiares para celebrar antecipadamente seu aniversário de 29 anos antes de viajar. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou detalhes do evento intimista e mostrou seu bolo de aniversário luxuoso, que chamou a atenção dos seguidores.

Através dos stories do Instagram, Marina, que celebra oficialmente seu aniversário em 30 de junho, apareceu vestindo uma regata branca e uma saia longa de paetês pretos para sua festa. Em seguida, a artista compartilhou alguns cliques apagando as velas e cantando parabéns durante o evento, que contou com um bolo gigantesco.

Marina Ruy Barbosa revela vontade de ter filhos:

Noiva desde outubro do empresário Abdul Fares, Marina Ruy Barbosa não esconde o desejo de ser mãe. "Quero muito. Tenho muita vontade de construir minha família, de ter filhos", confessou ela, que preza pelo planejamento, mas vislumbra um futuro com herdeiros: "É bom planejar minimamente, para que seja com a pessoa certa", disse; saiba os planos da ruiva!