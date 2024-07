Você sabia? Raphael Logam é pai de adolescente. Veja quem é

Intérprete do Hans na novela Família É Tudo, o ator Raphael Logam já é pai de uma adolescente que quer seguir os passos do pai nas artes. Veja os dois juntos

O ator Raphael Logam, que interpreta o Hans na novela Família É Tudo, da Globo, é discreto quando o assunto é a sua vida pessoal e revelou que já é pai! Durante o programa Encontro na manhã desta quarta-feira, 3, ele contou que é pai de Sophia, de 16 anos.

Inclusive, a filha dele quer seguir os passos do pai no mundo artístico. A jovem faz aulas de teatro e encanta o pai com seu talento. “Já está no DNA. Ela fez a peça dela, o Auto da Compadecida, em Juiz de Fora, na escola dela. Ela tem um talento absurdo, um tom para a coisa. Ela pede muito conselho e eu dou conselho. Minha filha, meu amor”, disse ele.

Em outubro de 2023, Raphael fez um post especial no Instagram para celebrar o aniversário de sua filha. "No dia 31/10/2007 nasceu a minha melhor versão. O meu norte. O meu amor. Há 16 anos minha vida mudou COMPLETAMENTE. Se já tinha sentido por causa dos meus Pais, imaginem depois que essa linda princesa chegou? Obrigado por me fazer a pessoa mais feliz do mundo todos os dias. Te amo, minha Filha. Loucamente apaixonado por nós", disse ele.

Raphael Logam e a filha, Sophia - Foto Reprodução / Instagram

Confira o resumo da novela Família É Tudo para o período de 3 a 6 de julho:

Capítulo 104

Vênus fica constrangida com a declaração de Netuno/Léo. Maya desconfia de que Jéssica seja a culpada pelo ocorrido entre Electra, Luca e Murilo. Wilson é chamado pela médica de Paulina. Brenda se preocupa com as dores de cabeça de Tom. Vênus sugere que Electra esteja apaixonada por Murilo. Murilo questiona Luca sobre seu suposto golpe, e os dois acabam brigando. Jéssica fica satisfeita com o sucesso de seu plano contra Electra. Tom pega os resultados de seus exames e de Ramón. Nicole é chamada para fazer uma entrevista de emprego na Mancini Music. Tom se assusta com o diagnóstico que recebe da médica.



Capítulo 105

A médica alerta Tom sobre o skate. Eva aparece na Fundação com um hematoma no braço, e Vênus e Netuno/Léo falam com Nildes. Maya estranha o comportamento de Tom. Tom revela seu diagnóstico para Wilson. Júpiter fantasia com Lupita. Nicole começa a trabalhar na Mancini Music. Hans teme que Ernesto se apaixone por Andrômeda. Luca pensa em procurar Ana. Tom não conta para a família sobre sua doença. Pudim e Laurinha se divertem com Eva. Netuno/Léo fala com Marta, e Otto fica animado. Murilo diz a Chantal que acredita na culpa de seu irmão. Jéssica surpreende Luca. Vênus se prepara para a inauguração da galeria.



Capítulo 106

Vênus e seus irmãos se organizam para a abertura do restaurante. Tom tenta disfarçar a tensão diante de Vênus. Jéssica faz intriga de Murilo para Luca. Hans não gosta de ver o sucesso dos primos. Lulu destrata Chicão na frente de Ernesto. Enéas mostra uma foto sua com Léo para Nicole. Guto tenta dançar com Lupita, mas é um fracasso, e Júpiter assume seu lugar. Brenda se recusa a sentar-se à mesa com Eva. Wilson acompanha Tom até o hospital. Marta chega à Fundação para levar Netuno/Léo. Guto tira satisfações com Júpiter. A médica avisa a Tom que seu caso é mais grave do que ele esperava.



Capítulo 107

Tom deixa o hospital revoltado. Guto questiona Júpiter sobre seus sentimentos por Lupita. Murilo leva Electra para se inscrever em uma audição de dança, e Jéssica decide participar. Luca pede ajuda a Maya para encontrar um advogado. Maya se anima ao saber que Tom deixou de assinar um documento importante para a produtora. Todos se preocupam com a demora de Tom para chegar ao local da competição. Marta ajuda Otto a manter Netuno/Léo em um cativeiro. Tom fica angustiado com a pressão para competir. Hans se interessa por Nicole. Guto se prepara para viajar com Lupita. Wilson tenta impedir Tom de competir.