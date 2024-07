Aposentada perde valor altíssimo com falso perfil de Arnold Schwarzenegger

Aposentada brasileira sofre golpe nas redes sociais e perde quantia impressionante ao acreditar que estava ajudando Arnold Schwarzenegger

Uma aposentada brasileira foi vítima de um golpe financeiro ao acreditar que estava conversando com o ator Arnold Schwarzenegger. Enganada por uma conta falsa do ator nas redes sociais, ela perdeu uma quantia impressionante e chegou até mesmo a vender bens e se endividar para ajudar o farsante. Agora, ela busca ajuda da justiça.

Segundo o G1, a mulher, de 74 anos, que mora em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, abriu um processo para recuperar o dinheiro após perceber que havia caído em um golpe. No entanto, as conversas fraudulentas se estenderam por mais de dois anos, durante os quais ela realizou 13 transferências para 12 pessoas diferentes.

Isso porque a aposentada acreditava que o ator estava passando por ‘necessidades’ e que seria reembolsada por uma das empresas dele futuramente. Diante do ‘pedido de ajuda’ do ídolo, ela chegou a vender seu carro, sua casa e até solicitar empréstimos bancários, totalizando mais de R$238.568,00 para ajudar o suposto ator.

“A requerente foi vítima de estelionato, após achar que estava em contato com o ator Arnold Schwarzenegger, dizendo que estava passando necessidade e pediu ajuda para a autora, que comovida com a história do suposto ator, vendeu seu carro, sua casa e ainda fez alguns empréstimos”, a equipe jurídica informou ao G1.

Além disso, a vítima também afirma ter sofrido algumas ameaças do falso perfil. Inclusive, ela chegou a conversar com os criminosos e prometeu levá-los à justiça após descobrir o golpe, que acontecia por troca de mensagens. Agora, a defesa da aposentada pede que ela receba o dobro do valor perdido, além de R$ 30 mil de indenização por danos morais.

Vale lembrar que além de ser um ator e fisiculturista de sucesso, Arnold Schwarzenegger soube investir seus cachês muito bem e agora acumula uma fortuna bilionária, longe de precisar da ajuda de seus admiradores. Segundo a Forbes, o famoso alcançou uma fortuna de US$ 1 bilhão, o que equivale a mais de R$ 5,6 bilhões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Arnold Schwarzenegger passou por cirurgia cardíaca:

Arnold Schwarzenegger usou as redes sociais recentemente para agradecer as mensagens de carinho que recebeu dos fãs após ser submetido a uma cirurgia cardíaca. O ator, de 76 anos, foi operado para colocar um marca-passo no coração. Além de fazer o agradecimento, o artista revelou quando vai voltar ao trabalho após o procedimento.