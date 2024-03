Arnold Schwarzenegger se pronuncia após cirurgia cardíaca

O ator Arnold Schwarzenegger agradeceu as mensagens de carinho dos fãs após colocar um marca-passo, e revelou quando volta ao trabalho

Arnold Schwarzenegger usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para agradecer as mensagens de carinho que recebeu dos fãs após ser submetido a uma cirurgia cardíaca. O ator, de 76 anos, foi operado para colocar um marca-passo.

Além de fazer o agradecimento, o artista revelou quando vai voltar ao trabalho. "Obrigado! Recebi tantas mensagens gentis de todo o mundo, mas muitas pessoas perguntaram se o meu marca-passo vai causar problemas com a 2ª temporada de Fubar. Absolutamente, não. Estarei pronto para filmar em abril, e você só pode vê-lo se realmente estiver procurando por ele", disse ele em seu perfil no Instagram.

Schwarzenegger falou sobre a sua cirurgia durante o podcast Arnold’s Pump Club. "Na segunda-feira passada, fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais máquina: ganhei um marca-passo. Em primeiro lugar, quero que saibam que estou indo muito bem! Fiz minha cirurgia na segunda-feira e, na sexta-feira, já estava em um evento com minha amiga Jane Fonda. Ninguém jamais imaginaria que eu comecei a semana com uma cirurgia. Todos os médicos e enfermeiras cuidaram muito bem de mim e tornaram a cirurgia mais indolor possível", contou ele na ocasião.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Arnold Schwarzenegger revela uso de anabolizantes

Durante uma entrevista para a Men’s Health, o ator e ídolo do fisiculturismo Arnold Schwarzenegger decidiu dar alguns detalhes sobre sua caminhada e a trajetória que viveu até se tornar um dos principais nomes do mundo fitness da história.

O famoso revelou já ter feito uso de anabolizantes para alcançar o tão sonhado corpo perfeito. Segundo o ator, os esteroides não eram ilegais até o congresso norte-americano aprovar a Lei de Controle de Esteróides e Anabolizantes, no ano de 1990. Então, o fisiculturista usava pelo menos 100 miligramas por semana de Testosterona e Dianabol. Saiba mais!