Arnold Schwarzenegger passa por cirurgia para colocar marca-passo

O ator Arnold Schwarzenegger revela como está se sentindo após passar por uma cirurgia para colocar um marca-passo cardíaco

O ator Arnold Schwarzenegger passou por uma cirurgia para colocar um marca-passo cardíaco. O artista revelou que o procedimento aconteceu na semana passada e está bem. Inclusive, ele mesmo deu a notícia durante o podcast Arnold’s Pump Club.

“Na segunda-feira passada, fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais máquina: ganhei um marca-passo. Em primeiro lugar, quero que saibam que estou indo muito bem! Fiz minha cirurgia na segunda-feira e, na sexta-feira, já estava em um evento com minha amiga Jane Fonda. Ninguém jamais imaginaria que eu comecei a semana com uma cirurgia. Todo os médicos e enfermeiras cuidaram muito bem de mim e tornaram a cirurgia mais indolor possível”, disse ele.

Vale lembrar que o Schwarzenegger já passou por duas cirurgias cardíacas. Em 1997, ele realizou um procedimento cirúrgico para substituir a válvula pulmonar e também a válvula aórtica. As duas válvulas duraram alguns anos e voltaram a ser trocadas em 2018 e 2020, respectivamente.

O artista possui um problema cardíaco genético e faz consultas regulares. Com isso, ele descobriu que estava com um tecido cicatricial no coração e precisou colocar o marca-passo para regular os batimentos cardíacos. Ele realizou exames de rotina no início de março e os médicos informaram que ele precisava fazer a cirurgia para colocar o marca-passo o mais rápido possível. Assim, ele logo se internou e fez o procedimento.

Arnold Schwarzenegger já traiu a esposa

O ator Arnold Schwarzenegger deu um depoimento sobre o momento em que confessou uma traição para a ex-esposa, Maria Shriver. A declaração dele foi dada durante a gravação do documentário Arnold, da Netflix, e ele relembrou quando confessou que teve um caso com a governanta da família e teve um filho fora do casamento.

Na declaração, Schwarzenegger relembrou o caso que teve com Mildred Baena, com quem teve um filho, Joseph Baena, de 25 anos. Ele revelou a traição para a esposa durante uma sessão de terapia de casal. “Maria e eu íamos ao aconselhamento uma vez por semana. Em uma das sessões, o conselheiro disse: 'Acho que hoje Maria quer ser muito específica sobre algo. Ela quer saber se você é o pai de Joseph'. E eu fiquei tipo: pensei que meu coração havia parado e então contei a verdade. Sim, Maria, Joseph é meu filho”, contou.

Logo depois, ele falou sobre a reação da família. “Ela ficou arrasada por causa disso. Eu tive um caso em 96. No começo, eu realmente não sabia [que ele era meu filho]. Comecei a sentir conforme ele ia ficando mais velho, ficava mais claro para mim e então se tornou apenas uma questão de tempo. Como você vai manter isso em segredo? Acho que já causei dor suficiente para minha família por causa da minha merda. Todo mundo teve que sofrer. Maria teve que sofrer. As crianças tiveram que sofrer. Joseph e sua mãe. Todo mundo”, declarou.

Então, ele refletiu sobre seus erros e acertos na vida. “Vou ter que conviver com isso pelo resto da minha vida. As pessoas vão se lembrar dos meus sucessos e também dos meus fracassos. Este é um grande fracasso. Tive fracassos em minah carreira, mas este é totalmente diferente”, disse ele, que, apesar da traição, sente orgulho do filho Joseph. “Foi errado o que fiz. Mas não quero que Joseph sinta que não é bem-vindo neste mundo. Eu o amo e ele se tornou um jovem extraordinário”, contou.

Com a polêmica da separação, Arnold e Maria se separaram em 2011, mas o divórcio só foi finalizado em 2021. “O divórcio foi muito difícil no começo. Com o tempo, você segue em frente. Tenho uma namorada maravilhosa, Heather Milligan, que é muito bem-sucedida. Estou muito orgulhoso dela e a amo. Ao mesmo tempo, amo minha ex-esposa. Ela e eu somos bons amigos e muito próximos, e estamos orgulhosos da maneira como criamos nossos filhos”, disse ele.

Juntos, Arnold e Maria tiveram quatro filhos, Katherine, Christina, Patrick e Christopher.