Filho de Aline Wirley e Igor Rickli impressiona ao mostrar talento: 'Pura luz'

O ator mirim Antonio, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, foi flagrado em um momento fofíssimo nos bastidores de 'Família É Tudo'

Filho de Aline Wirley e Igor Rickli, o ator mirim Antonio Caramelo encantou os internautas ao surgir cantando nos bastidores da novela 'Família É Tudo'. O pequeno, de apenas 10 anos, provou que puxou o talento dos pais não só nas telinhas, mas também na música.

O momento descontraído foi flagrado pelo ator Renato Goés, intérprete de Tom no folhetim da Globo. Através das redes sociais, o pai de Pudim, personagem de Antonio na ficção, publicou um vídeo fofíssimo do artista soltando a voz no camarim.

No registro, Renato surpreende o ator mirim ao abrir uma porta e mostrar que parte do elenco e da produção também estavam ouvindo-o cantar. Antonio, então, cai na risada ao perceber que não estava sozinho no local.

Encantados com o vídeo, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao herdeiro de Aline Wirley e Igor Rickli, elogiando o talento do menino. "Que lindo! Puxou a mamãe dele!", declarou uma seguidora. "Talentoso demais né!? Além de um fofinho", disse outra. "Ai, que vídeo lindo e feliz!", derreteu-se uma terceira. "Esse garoto é pura luz", falou mais uma.

Vale lembrar que além de Antonio Caramelo, Aline e Igor também são pais de Fátima, de 10 anos, e Will, de 7. Recentemente, o casal celebrou o fim do processo de adoção das crianças e pôde finalmente mostrar o rostinho dos herdeiros para os fãs.

Confira a publicação de Renato Góes:

Aline Wirley e Igor Rickli falam sobre adoção dos filhos

A cantora Aline Wirley (42) e o marido, Igor Rickli (40), anunciaram que terminaram o processo de adoção dos filhos mais novos, Fátima e Will. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal abre o coração ao falar sobre essa conquista e celebram retorno aos palcos com novo espetáculo: "Vibrar no amor".

O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley são pais de três crianças. Eles tiveram um filho biológico, Antonio, e adotaram duas crianças há poucos meses. Agora, eles têm motivo de sobra para comemorar, pois finalizaram o processo de adoção dos filhos faltando menos de uma semana para estreia do novo espetáculo É o amor; confira a entrevista completa com os famosos!