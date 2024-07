Fabiana Justus se emociona ao receber surpresa com as filhas no hospital

Fabiana Justus compartilha surpresa emocionante que recebeu ao lado das filhas no hospital e explica o motivo da celebração

Nesta quarta-feira, dia 3, Fabiana Justus se emocionou ao receber uma surpresa especial ao lado de suas filhas no hospital. Ela foi até o médico para receber uma medicação, acompanhada das herdeiras, mas acabou sendo surpreendida com uma recepção calorosa da equipe em comemoração a um novo avanço em seu tratamento contra a leucemia.

Ao entrar em seu quarto no hospital, Fabiana e as gêmeas Chiara e Sienna, que têm cinco aninhos, e são frutos do relacionamento com Bruno D'Anconna encontraram várias bexigas espalhadas, uma decoração especial e música tocando nos alto-falantes. A influenciadora digital ganhou essa surpresa já que poderá levar as filhas ao cinema pela primeira vez desde que recebeu seu diagnóstico.

Através dos stories do Instagram, Fabiana agradeceu o gesto da equipe e não escondeu a emoção ao dividir a novidade: "A gente ficou até emocionada com essa surpresa muito linda. Hoje é um dia especial, porque a gente falou que é o dia das meninas. A gente vai sair daqui, vamos passear no shopping, os médicos deixaram”, disse a influenciadora, que também é mãe de Luigi.

“Vamos ao cinema ver 'Divertidamente', peguei a primeira sessão, vamos higienizar as cadeiras, tomar todos os cuidados, mas vai ser muito especial. É a segunda vez que estou saindo e fazendo um programa com as meninas. Essas coisas vão trazendo a normalidade de volta", completou Fabi, que até combinou os looks com as herdeiras para o passeio em família.

Vale lembrar que até o momento, Fabi tem se mantido em casa para evitar contaminações e riscos. Durante seu tratamento, ela saiu poucas vezes, como para fazer visitas ao hospital, passear em parques ao ar livre, e só viu a família brevemente no aniversário de sua irmã caçula, Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert.

Na ocasião, Fabiana não revelou a ninguém que iria à festa e surpreendeu a todos. A emoção tomou conta dos familiares, que ficaram encantados com sua presença. No Instagram, ela compartilhou como foi o encontro com eles após meses afastada por conta do tratamento: "Foi muito emocionante, não sei nem explicar para vocês”, disse emocionada.

Fabiana Justus está em remissão:

A influenciadora digital Fabiana Justus está radiante com a novidade de que entrou em remissão durante o seu tratamento contra o câncer. Isso significa que não foram mais encontrados sinais do tumor em seu corpo. Porém, ela ainda precisa ficar em contato frequente com seus médicos para acompanhar sua evolução ao longo do tempo.