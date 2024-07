Ludmilla surpreende ao mudar de visual e surge de dreads

Ludmilla apareceu com o novo visual e surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 03, com os dreads platinados em suas redes sociais; veja o resultado

Na tarde desta quarta-feira, 03, Ludmilla surpreendeu seus seguidores ao surgir com um visual diferente em suas redes sociais. Com dreads loiros, a artista posou em vários cenários diferentes com o novo cabelo e postou todos os momentos em seus stories na sua conta do Instagram.

O primeiro clique como o novo visual aconteceu na academia - onde aproveitou, ainda, para exibir o shape ao lado de uma esteira ergométrica. Depois, com diferentes looks, a voz de hits como "Socadona" publicou fotos ostentando o novo visual em sua casa. Veja o novo visual da cantora!

Ludmilla mostra detalhes do seu apartamento milionário em Miami

Ludmilla confirmou a compra do seu novo apartamento em Miami, nos Estados Unidos. A estrela apareceu nos stories do Instagram já direto do seu novo lar e celebrou a conquista milionária. O apartamento custou cerca de R$ 13,5 milhões e fica em área nobre da cidade norte-americana, com direito a vista deslumbrante.

A artista mostrou alguns detalhes do local e surpreendeu com as janelas panorâmicas com vista para os outros prédios e o mar, e também revelou como é a cozinha. Porém, ela já entregou que o local passará por reforma.

Ludmilla contou que manteve a compra do apartamento em segredo por dois meses, já que apenas foi revelado agora, sendo que ela comprou na época do festival Coachella. "Estava louca para contar essa novidade para vocês. Eu tenho um apartamento em Miami agora, vistão, estou muito feliz. Comprei esse apartamento na época do Coachella e não contei para ninguém. Mostrei para a minha mãe antes e ainda vem uma obra aí", afirmou ela.

Vale lembrar que Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, podem engravidar em Miami. Em 2023, elas visitaram uma clínica na cidade para iniciar o processo para a fertilização in vitro. Elas querem aumentar a família em breve e Brunna deverá engravidar. As duas estão casadas desde 2019.