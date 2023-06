Grávida, Bruna Biancardi compartilha álbum de fotos de viagem pela Grécia

Modelo Bruna Biancardi, que espera primeiro filho com Neymar, viajou ao lado da amiga para despedida de solteira

Nesta quarta-feira, 7, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, que espera seu primeiro filho com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., usou suas redes sociais para abrir um álbum de viagem de sua viagem pela Grécia. Acompanhada de sua amiga, Bianca Coimbra, que compartilhou as fotos em conjunto com sua “madrinha gravidinha”.

“Chegaram ao fim os nossos dias aqui nesse paraíso que queríamos conhecer juntas. Há dois anos atrás, tentamos vir para cá e não conseguimos, mas tudo acontece na hora certa”, começou Bianca, na legenda da publicação que compartilhou em conjunto em ambos os perfis oficiais das duas no Instagram.

“Uma madrinha gravidinha e uma noiva pronta para casar nos próximos dias. Foi incrível e estamos ansiosas pelo que está por vir. Esperamos que tenham gostado de viver esse momento junto com a gente”, completou a noiva.

Nos cliques, Bruna e Bianca aparecem se divertindo por Mykonos, uma das cidades mais procuradas e paradisíacas da Grécia, passeando pelos pontos turísticos locais, além de posarem com roupões fazendo alusão à despedida de solteira da loira. Bianca usava uma peça com a palavra “bride” (noiva, em inglês), enquanto Bruna usava um escrito “team bride” (time da noiva, em inglês).

Bruna Biancardi é uma modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.

Recentemente, na última sexta-feira, 2, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao mostrar uma foto inédita de sua barriguinha. Esperando seu primeiro filho, a influenciadora mostrou que está cada vez mais evidente os efeitos da sua gestação em seu corpo. Feliz da vida, a noiva de Neymar posou de top na frente do espelho dentro de um elevador. Sempre belíssima, ela está radiante durante a gravidez. Segundo boatos, o casal prepara um chá-revelação luxuoso que deve acontecer em um resort.