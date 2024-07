Priscila Fantin adota cães após história comovente: "Descuido"

Priscila Fantin e o marido, Bruno Lopes, adotaram dois filhotes após conhecerem história comovente. E ela compartilhou a novidade no Instagram

A atriz Priscila Fantin usou as redes sociais para compartilhar uma novidade. A intérprete de Serena em Alma Gêmea, que está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, contou que ela e seu marido, Bruno Lopes, decidiram adotar dois filhotes de cachorros após ficarem sabendo da história deles.

"Num descuido de quem estava presente, aconteceu uma cruza de pug com shitszu. Ambas tutoras decidiram “descartar” os filhotes. Foi quando a Rose (a mesma que resgatou o Gohan) me mandou mensagem contando a situação. Imediatamente começamos a fazer exames e providenciar as vacinas e outros cuidados pertinentes. Agora Fátima e Robbin estão em casa com a sua nova família! 🤍

Meus sonhos seguem se realizando. Amém!", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas elogiaram a atitude. "Meu Deus, que coisa né? Ficaram bem diferentes. Mas, como não amor esses bichinhos", disse uma. ,"Adotar é maravilhoso. Tenho 5 adotados e amo todos eles" , contou outra. "Que lindo que Deus te abençoe sempre, eles são uns amores", disse uma terceira.

Priscila Fantin relembra Serena, de Alma Gêmea

Na trama, escrita por Walcyr Carrasco, a atriz interpretou a protagonista Serena Anauê, filha de uma indígena com um carpinteiro e alma gêmea de Rafael (Eduardo Moscovis). Mesmo quase 20 anos após a exibição original, ela lembra com carinho da personagem.

"A Serena é uma das personagens que fiz mais queridas pelo público, que também gostam muito da Olga (Chocolate Com Pimenta) e da Tati (Malhação). Acho que ela foi a que alcançou mais pessoas, até as que não viam novela normalmente. Foi o maior ibope da história de novelas das seis. Além disso, foi uma personagem muito profunda", disse ela em entrevista para a Quem.

A artista também afirmou que se identifica muito com Serena. "Eu me identifico com ela em vários pontos, como na forma que ela é e enxerga a vida, o modo como ela revida a maldade e a conexão energética e com a natureza que ela tem. Ter vivido tanto tempo uma personagem tão profunda foi prazeroso e bonito".