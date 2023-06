Tá enorme! Grávida de Neymar, Bruna Biancardi posa de top e exibe barriguinha

Bruna Biancardi posa de top e exibe barriguinha; ela espera filho do craque Neymar

A bela Bruna Biancardi deixou os fãs encantados nesta sexta-feira, 2, ao publicar uma foto inédita de sua barriguinha. Esperando seu primeiro filho, a influenciadora mostrou que está cada vez mais evidente os efeitos da sua gestação em seu corpo.

Feliz da vida, a noiva de Neymar posou de top na frente do espelho dentro de um elevador. Sempre belíssima, ela está radiante durante a gravidez. Segundo boatos, o casal prepara um chá-revelação luxuoso que deve acontecer em um resort.

Ela anunciou a gravidez do craque no dia 18 de abril em um comunicado publicado nas redes sociais. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!", disse na época.

Em breve, o craque desembarca no Brasil para o evento. Os dois estão organizando uma grande festa na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para o dia 24 de junho. Inclusive, ele investiu para reservar um resort luxuoso perto de sua casa para hospedar seus convidados para a festa e contratou um serviço de transfer dos aeroportos do Rio de Janeiro até a sua mansão para facilitar a locomoção dos convidados. No resort, as diárias custam em média R$ 1,4 mil.

Veja:

Neymar Jr mostra jatinho particular luxuoso

O jogador de futebol Neymar Jrchocou os internautas ao exibir detalhes do seu jatinho luxuoso para uma viagem com os amigos no início desta semana. Nas imagens, ele mostrou seus 'parças' e a namorada, Bruna Biancardi, se divertindo antes da decolagem. Porém, o que roubou a cena foram os diferentes cômodos do avião.

Neymar revelou que o jatinho tem uma suíte com cama de casal, uma sala de jantar com poltronas e TV e uma sala de estar com poltronas reclináveis e televisão.