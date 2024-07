Aline Wirley faz aparição em público com os três filhos e o marido

Após adotar um casal, Aline Wirley faz aparição em público com o marido, Igor Rickli, e os três filhos unidos; veja as fotos do flagra

A cantora Aline Wirley e o marido, o ator Igor Rickli, apareceram com a família completa nesta sexta-feira, 05. Após adotarem um casal, Fátima, de 10 anos, e Will, de 7 anos, os famosos surgiram com os filhos durante um passeio em São Paulo em um parque.

Além dos novos herdeiros, os artistas passaram no local com seu filho biológico, Antonio, de 8 anos, e encantaram com a aparição em público. Sorridente, a ex-BBB foi fotografada com um look azul e segurando as mãos dos meninos. Enquanto o marido segurou a mão de Antonio e abraçou a filha.

Ainda nos últimos dias, após concluir o processo de ação, Aline Wirley mostrou seus novos herdeiros e postou um vídeo com Fátima. "Eu tenho a filha mais linda do mundo. Você é tão linda, meu amor”, disse Aline no vídeo, e completou sua declaração com um recado na legenda. "Tanta beleza tem Fátima. O que brota do coração dessa garotinha me comove. Tanta força e doçura, generosidade e alegria. Resiliência. Ela é a vida pulsando com coragem, com vontade. Me emociono, toda vez que falo dela. Ela me ensina tanto. Enquanto escrevo aqui pra vocês, choro de alegria, de transbordo, de gratidão! Fátima, filha minha, minha menina. Eu te amo".

Veja as fotos de Aline Wirley e Igor Rickli com os filhos:

Fotos: Leo Franco / AgNews

Aline Wirley fala sobre os filhos adotivos

Há pouco tempo, Aline Wirley e Igor Rickli conversaram com seus seguidores nas redes sociais e falaram sobre o processo de adoção dos filhos que estava rolando desde o ano passado. O casal de estrelas explicou por que as crianças ainda não tinha aparecido em nenhuma rede social ao ser questionado por um fã.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]", disse Igor. "O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", contou Aline.

Aline e Igor foram até Manaus em novembro para conhecer os filhos. Vale lembrar que os dois, já são pais de Antônio, de 8 anos, e sempre tiveram a vontade de adotar um filho. Em sua passagem pelo BBB 23, a cantora já havia dito que ela e o marido desejavam adotar uma criança.