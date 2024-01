Aline Wirley explica o motivo de não mostrar o rosto dos filhos adotivos

Aline Wirley e Igor Rickli explicaram o motivo de não compartilhar as imagens, mas adiantam: 'São as coisas mais maravilhosas do mundo'

Nesta quarta-feira, 24, Aline Wirley e Igor Rickli conversaram com seus seguidores nas redes sociais e falaram sobre o processo de adoção dos filhos que está rolando desde o ano passado. O casal de estrelas explicou por que as crianças ainda não apareceram mostrando os rostinhos em nenhuma rede social ao ser questionado por um fã.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]", disse Igor. "O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", contou Aline.

Aline e Igor foram até Manaus em novembro para conhecer os filhos. Vale lembrar que os dois, já são pais de Antônio, de 8 anos, e sempre tiveram a vontade de adotar um filho. Em sua passagem pelo BBB 23, a cantora já havia dito que ela e o marido desejavam adotar uma criança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Wirley (@alinewirley)

Igor Rickli detalha adaptação dos filhos adotivos

Igor Rickli usou as redes sociais no começo do ano para dividir um vídeo raro com um de seus três herdeiros, frutos do relacionamento com a atriz e cantora Aline Wirley. O galã apareceu brincando com um dos filhos recém-adotados e contou como está sendo a adaptação dos pequenos que acabaram de chegar na família.

Igor e Aline costumam manter a discrição sobre a vida pessoal, mas ocasionalmente usam as redes sociais para dividir momentos da jornada de transição com os filhos, sendo um deles biológicos e dois adotivos. Por isso, o cantor compartilhou um vídeo onde o perfil de um dos novos herdeiros é revelado de forma discreta, enquanto os dois brincam.

Na legenda, Igor contou que as brincadeiras fazem parte do processo para ganhar a confiança do pequeno, que ainda está se habituando: “Alguns acessos de gana, exercícios de fono, trocas profundas para liberar resistências, olho no olho. Com muita verdade, amor e confiança, a gente vem construindo uma relação sadia”, disse o ator.