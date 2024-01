Igor Rickli detalha adaptação dos filhos adotivos: “Construindo uma relação”

Igor Rickli compartilha vídeo inédito ao lado de um dos filhos adotivos com Aline Wirley e revela detalhes sobre a jornada de adaptação

O ator Igor Rickli usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para dividir um vídeo raro com um de seus três herdeiros, frutos do relacionamento com a atriz e cantora Aline Wirley. O galã apareceu brincando com um dos filhos recém-adotados e contou como está sendo a adaptação dos pequenos que acabaram de chegar na família.

Igor e Aline costumam manter a discrição sobre a vida pessoal, mas ocasionalmente usam as redes sociais para dividir momentos da jornada de transição com os filhos, sendo um deles biológicos e dois adotivos. Por isso, o cantor compartilhou um vídeo onde o perfil de um dos novos herdeiros é revelado de forma discreta, enquanto os dois brincam.

Na legenda, Igor contou que as brincadeiras fazem parte do processo para ganhar a confiança do pequeno, que ainda está se habituando: “Alguns acessos de gana, exercícios de fono, trocas profundas para liberar resistências, olho no olho. Com muita verdade, amor e confiança, a gente vem construindo uma relação sadia”, disse o ator.

“Com promessas de que se num passado houve sofrimento, daqui pra frente só terão alegrias!”, ele detalhou sua relação com o menino, que foi adotado com sua irmã em dezembro do ano passado. Após permanecerem cerca de 17 dias em Manaus para conhecer as duas crianças, os atores obtiveram a guarda provisória e já estão de volta ao Rio de Janeiro.

Inclusive, durante sua estadia na terra natal dos pequenos, Aline contou que o processo de adaptação foi desafiador para seu primogênito, o pequeno Antônio, que tem apenas nove anos: “Durante muito tempo fomos só nós 3 e toda a nossa dedicação e atenção, minha e do Igor sempre foram direcionados para ele”, ela relatou o motivo por trás das dificuldades.

Mas a ex-integrante do 'Rouge' e ex-participante do 'Big Brother Brasil' entregou que a chave para uma boa relação está no acolhimento dos sentimentos dos pequenos: “É realmente muito especial ver ele lidando bem e honestamente com as suas emoções. Entendemos que esse é um dos maiores ensinamentos que podemos deixar pro nossos filhos”, disse Aline.

