Karoline Lima levanta rumores de gravidez em nova foto com a filha

Karoline Lima, ex de Éder Militão, levanta rumores de gravidez com detalhe em nova foto ao lado de sua filha, Cecilia; veja!

A influenciadora digital Karoline Lima atiçou seus seguidores com nova foto compartilhada em suas redes sociais nesta terça-feira, 7. A ex-noiva do jogador de futebol Éder Militão publicou uma foto com a filha do ex-casal, Cecilia, de 1 ano, e levantou rumores sobre uma nova gravidez.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou uma foto onde sua herdeira apareceu agarradinha em sua perna. No clique, Karoline apostou em uma mini blusa, que mostrou uma pequena saliência em sua barriga. Com isso, os internautas logo questionaram: "E essa barriga Karol? Cecilia foi promovida a irmã mais velha?".

A influenciadora, que atualmente está vivendo um romance com Léo Pereira, jogador do Flamengo, negou os rumores nos comentários. "Genteeee, a mami tá grávida?!", perguntou um de seus seguidores, que logo recebeu uma resposta de Karoline. "Não kk", negou ela.

Confira:

Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Karoline Lima toma atitude após polêmica envolvendo a filha

No início de abril, Karoline Lima quebrou o silêncio sobre a recente polêmica envolvendo sua filha com Éder Militão, Cecília. A influenciadora digital usou as redes sociais para anunciar que não vai permitir que a pequena seja destratada por ninguém, após a live controvérsia envolvendo o suposto novo affair do jogador de futebol e ex-mulher de seu atual namorado, Leo Pereira.

Através dos stories do Instagram, Karoline contou que entrou em contato com o pai da menina e pretende tomar algumas medidas:"Eu fiquei quieta até agora porque, se tratando da Cecília, que é a pessoa mais importante da minha vida, na verdade, ela é a minha vida, eu preciso me acalmar porque se eu for falar tudo o que penso, tudo o que tenho vontade, é capaz de eu perder a cabeça", relatou.

Inicialmente, a influenciadora explicou que confia no jogador de futebol e por isso, deixa a menina passar algumas temporadas no exterior: "Primeiro ponto é que eu sempre permiti que a Cecília tivesse acesso ao pai dela, independentemente de onde ele estivesse e quando tempo ele quisesse, porque acho que é muito importante esse contato com o pai”, disse.

“Se alguma situação ruim acontece quando ela está na casa do pai, a responsabilidade é do pai: ele toma as providências ou ela não vai mais pra casa dele”, a loira contou que entrou em contato com o jogador: “Expliquei exatamente o que eu vi no vídeo porque eu não estou lá, e ele me falou que não era nada demais”, ela revelou o posicionamento do pai da menina.

“Infelizmente, eu não estou na responsabilidade da Cecília no momento. Quem deveria estar fazendo alguma coisa é ele. Num vídeo desses de 5, 10 segundos... eu fico pensando o que pode acontecer durante o dia, durante o tempo que ela está fora. A pessoa que tem que se responsabilizar não sou eu, porque a Cecília está sob a responsabilidade do pai”, disparou.

Na sequência, Karoline ressaltou que ensina a educação respeitosa para a herdeira e que não tolera desrespeito: "Educar dessa forma rude, grossa, idiota, é um erro que não deve se fazer em lugar nenhum. As mesmas crianças que estão convivendo com a Cecília lá, são as mesmas crianças que convivem com a Cecília aqui no Brasil”, disparou

“Não quero que minha filha seja uma criança mimada e também não sou a melhor mãe do mundo, mas educação respeitosa é isso", disse Karoline. Por fim, ela garantiu que pretende tomar providências: "O fato é que eu não permito, nunca permiti e não vou permitir que qualquer pessoa trate a minha filha mal ou seja rude com ela”, concluiu.

“E se até agora eu estava esperando uma posição do pai dela, e ele acha que não foi nada demais, então pode deixar que quem vai tomar as atitudes sou eu”, disse a influenciadora digital, que mora no Brasil, enquanto o pai da pequena vive na Espanha para defender o Real Madrid.