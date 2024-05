Estilista que vestiu Bruna Marquezine para o MET Gala é a queridinha de membro da realeza

Bruna Marquezine deslumbrou no MET Gala 2024 com um vestido deslumbrante da estilista Tory Burch, acompanhada de Uma Thurman

Bruna Marquezine entrou para o time de famosas que brilharam no MET Gala 2024 na noite desta segunda-feira, 6, nos Estados Unidos. Parte dos comentários envolvendo a artista aconteceu por conta do vestido luxuoso assinado pela estilista Tory Burch, dona de uma marca luxuosa.

Usando um vestido longo branco, com aplicações de flores super delicadas na base, a atriz brasileira chegou ao evento acompanhada de Tory Burch e Uma Thurman. Na entrada do Metropolitan Museum of Art, ela posou para fotógrafos do mundo todo e roubou a cena.

O Look ainda ficou completo com as jóias da marca Tiffany & Co., uma das mais antigas casas de alta-joalheria dos Estados Unidos. Entre eles estava um brinco de diamantes avaliado em R$ 1.271.000. Além disso, ela também usou um anel de diamantes de cinco quilates de R$ 1.820.260.

MAS, AFINAL, QUEM É TORY BURCH?

A estilista Bruna Marquezine é uma das mais bem sucedidas do mercado da moda. Ela é conhecida por conta da elegância e sofisticação de suas peças exclusivas, que dominam os diversos espaços do mercado fashion com acessórios e roupas.

O estilo moderno das produções da Tory Burch domina o imaginário feminino desde 2004, ano em que a marca foi fundada. Até o momento, nomes como Oprah Winfrey, Gigi Hadid, Reese Witherspoon e até a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, já se renderam à marca.

Em diversos momentos, a Duquesa já foi clicada usando produtos da marca em eventos oficiais e em seu dia a dia. Por conta de sua paixão pelos design da Tory, ela acabou se tornando embaixadora da marca, ajudando a promover a sofisticação das peças.

Com 20 anos no mercado da moda, a Tory Burch já se destacou diversas vezes por seus produtos. Alguns deles são a Bolsa Fleming, Perfume Tory Burch, Sapatilha Reva, Óculos de Sol Miller e o relógio Collins, que marcou por sua alta qualidade e estilo refinado em detalhes de ouro rosa.