Aline Wirley encanta ao mostrar abraço com os três filhos

A cantora e ex-BBB Aline Wirley explode o fofurômetro ao mostrar imagem rara com seus dois filhos adotivos e o filho biológico

A cantora e ex-BBB Aline Wirley explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 6, ao mostrar um vídeo raro com seus três filhos, sendo o filho biológico Antônio e dois filhos adotivos. Nas imagens, ela surgiu sorridente ao receber um abraço carinhoso dos três herdeiros na casa da família.

“Sou grata, a todo instante sou grata. Te agradeço tempo, te agradeço Deus, te agradeço universo”, disse ela na legenda do post.

Vale lembrar que Aline é casada com o ator Igor Rickli. Os dois conseguiram a guarda provisória dos filhos adotivos em dezembro de 2023. As duas foram adotadas pelo casal em Manaus, Amazonas.

Na época, eles ficaram cerca de 17 dias em Manaus para acompanharem o processo e conhecerem as crianças pessoalmente. Agora, eles já estão de volta ao Rio de Janeiro e como uma família de cinco integrantes.

“Foi um desafio e tanto para nós cinco, e a gente sabe que tem muito mais pela frente. Saímos hoje com a guarda dos nossos filhos, imbuídos de esperança e comprometimento em construir uma vida saudável para todos da nossa família. Nosso agradecimento especial a todos os envolvidos nesse processo, que nos orientaram e nos instruíram com tanta delicadeza, excelência e humanidade”, afirmaram nas redes sociais.

Aline Wirley falou sobre o processo de adoção no Big Brother Brasil

Durante sua participação na 23ª edição do Big Brother Brasil, Aline Wirley falou um pouco sobre o processo de adotar uma criança com seu marido, Igor Rickli. No reality show, a cantora falou pela primeira vez que estava na fila da adoção, a fim de aumentar sua família.

A conversa surgiu com outros brothers na área externa do BBB 23, quando a ex-Rouge se interessou pela vontade de ter filhos de seus colegas. Em seguida, ela contou o processo de adotar uma criança: "Hoje a gente está adotando, a gente está na fila de adoção. Mas demorou pra eu entender de onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo, porque é um processo intenso, um processo difícil, um processo muito menos romântico do que a gente imagina".

A cantora refletiu também falando que quando uma criança chega é muito mais sobre ela do que sobre quem adota: "Os processos que ela traz, os traumas que ela já traz, o primeiro abandono que ela já tem sabe lá por que que aconteceu".