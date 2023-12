Igor Rickli e Aline Wirley detalham chegada dos novos filhos: "Sobreviventes"

Em vídeo nas redes sociais, Igor Rickli e Aline Wirley detalham como foi o primeiro dia ao lado dos filhos; eles conseguiram a guarda provisória das crianças

O casal Aline Wirley e Igor Rickli deixou os fãs emocionados nesta segunda-feira, 11, ao relatar detalhes do primeiro dia ao lado dos novos filhos. Eles conseguiram a guarda provisória e puderam levar os pequenos para casa.

“Estamos nós dois aqui…”, disse a cantora visivelmente comovida com o momento. “Sobreviventes”, completou o marido. “Foi uma luta, gente, vocês pensam que é moleza?”, continuou o ator.

A ex-participante do BBB então detalhou o que aconteceu. “Para quem tá em processo de adoção, esse período de convivência é extremamente importante, porque a gente tem uma ideia do que é, mas a vivência é completamente diferente, desafiadora, e aí questionamentos se apresentam, muitas coisas se apresentam, e é nesse momento que a gente renova os votos. A gente sabe o que a gente quer, temos responsabilidade, a gente quer seguir”, prosseguir a atriz.

Aline Wirley então comemorou a decisão judicial favorável. “Hoje, a audiência foi mais esse passo. A gente conseguiu. Vamos voltar com as nossas crianças”, contou. Rickli seguiu emocionado. “Adoção é comprometimento, responsabilidade, compromisso. Estar disposto a enfrentar todos os desafios, sejam quais forem. Nada é previsível. Estamos lidando com vidas que já tem suas próprias histórias. Histórias essas cheias de dores e traumas. E preciso paciência, resiliência e entrega. Estamos radiantes, em voltar para casa com os nossos filhos!”, disparou.

Aline Wirley falou sobre o processo de adoção no Big Brother Brasil

Durante sua participação na 23ª edição do Big Brother Brasil, Aline Wirley falou um pouco sobre o processo de adotar uma criança com seu marido, Igor Rickli. No reality show, a cantora falou pela primeira vez que estava na fila da adoção, a fim de aumentar sua família.

A conversa surgiu com outros brothers na área externa do BBB 23, quando a ex-Rouge se interessou pela vontade de ter filhos de seus colegas. Em seguida, ela contou o processo de adotar uma criança: "Hoje a gente está adotando, a gente está na fila de adoção. Mas demorou pra eu entender de onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo, porque é um processo intenso, um processo difícil, um processo muito menos romântico do que a gente imagina".

A cantora refletiu também falando que quando uma criança chega é muito mais sobre ela do que sobre quem adota: "Os processos que ela traz, os traumas que ela já traz, o primeiro abandono que ela já tem sabe lá por que que aconteceu".