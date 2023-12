Aline Wirley relata desafios da adaptação do filho aos irmãos adotivos

Em meio ao processo de adoção de duas crianças, Aline Wirley e Igor Rickli revelam dificuldades na adaptação do filho mais velho, Antônio

A família de Aline Wirley e Igor Rickli aumentou! O casal, que adotou duas crianças em Manaus, Amazonas, está passando um período na terra natal dos pequenos para iniciar a adaptação do filho mais velho, Antônio, aos seus novos irmãos. Em um relato sincero, Aline destacou a importância de acolher os sentimentos das crianças durante os desafios da transição.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante da edição deste ano do reality show da Globo, o ‘Big Brother Brasil’, explicou que seu primogênito, que está com nove anos, sempre foi receptivo com os novos membros da família. Mas durante as interações, eles enfrentaram algumas dificuldades comuns no processo de adaptação.

“Antônio é realmente um garotinho muito incrível. Ele desejou os irmãos tanto quanto nós, mas ainda sim não é fácil abrir mão de tudo o que ele conhecia como estrutura familiar. Durante muito tempo fomos só nós 3 e toda a nossa dedicação e atenção, minha e do Igor sempre foram direcionados para ele”, relatou Aline.

A ex-Rouge explica que o pequeno está enfrentando um turbilhão de sentimentos: “E agora tudo está se transformando. E pra ele, por mais que esteja feliz, também tem sido desafiador", ela celebrou a postura do menino diante das adversidades: "Tudo o que ele sente, ele fala. Damos a ele, espaço para que todo e qualquer sentimento se manifeste e acolhemos”, disse.

Aline contou que ela e o marido não repreendem os sentimentos negativos e buscam acolher e contornar as situações entre os irmãos: “Ensinamos o Antônio desde muito cedo a falar o que sente, pra que ele mesmo consiga se ouvir e aprenda a lidar com as suas emoções. Eu e Igor estamos aqui dando contorno, ouvindo, amando, cuidando”, explicou.

Por fim, a mãe babona se declarou ao menino, que é fruto de seu casamento aberto com o ator: “É realmente muito especial ver ele lidando bem e honestamente com as suas emoções. Entendemos que esse é um dos maiores ensinamentos que podemos deixar pro nossos filhos, e Antônio tem se saído muito bem. Ele me emociona”, ela concluiu a declaração.

Vale lembrar que durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, Aline chegou a comentar sobre o processo de adoção com o marido: “Hoje a gente está adotando, a gente está na fila de adoção. Mas demorou pra eu entender de onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo”, ela revelou as dificuldades por trás do processo.

Igor Rickli exibiu as primeiras imagens com os filhos adotivos:

Durante sua estadia no Amazonas, Igor Rickli e Aline Wirley gravaram algumas imagens e mostraram nas redes sociais. No vídeo, eles aparecem brincando com os três filhos em uma cachoeira ao ar livre. Porém, eles não mostraram os rostos dos filhos adotivos para preservar a identidade deles neste momento de transição; confira o registro dos pequenos.