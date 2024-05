Carol Sampaio encanta ao mostrar o rosto do filho em festa de mesversário

A promoter Carol Sampaio reuniu os familiares e amigos para comemorar o primeiro mês de vida do filho, Antonio, e mostrou os detalhes da festa

Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o rostinho do filho, Antonio, fruto de seu relacionamento com o chef Frederico Xavier. O menino completou seu primeiro mês de vida nesta segunda-feira, 6, ganhou uma festa especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a promoter e empresária postou várias fotos mostrando os detalhes da comemoração, que contou com a presença de familiares e amigos. Além disso, a mamãe escolheu para o mesversário um bolo de dois andares, decorado com ursinhos.

"1 mês de vida do maior amor do mundo! Família e dindos reunidos para te desejar muita saúde e para que você saiba que sempre estaremos aqui sendo sua base para tudo! Hoje é mais um dia de agradecer a Papai do Céu por você ter nos escolhido como pais! A gente te ama incondicionalmente, viva você, Antonio!!!", se derreteu a mamãe coruja na legenda.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Que amor", disse a atriz Sheron Menezzes. "Que fofura o Antonio", comentou a atriz Lucy Ramos. "Parabéns para o lindo Antonio e toda família! Viva, viva", escreveu uma seguidora. "Muita saúde para baby Antonio", desejou uma fã.

Casamento luxuoso na Sapucaí

Em fevereiro do ano passado, Carol Sampaio se casou com o chef Frederico Xavier em uma cerimônia ao ar livre na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A festa contou com a presença de cerca de mil convidados, incluindo vários famosos, como Paolla Oliveira, Ticiane Pinheiro, Thaila Ayala, Thiaguinho, Thiago Martins, Flávia Alessandra e muito mais.

Os noivos escolheram a Sapucaí como local da cerimônia por causa da alegria que o local transmite. Eles se conheceram no restaurante onde ele trabalhava. Ela foi almoçar com uma amiga e ele foi muito atencioso com elas após ser avisado sobre a presença delas no local. Os dois ficaram se falando por um mês até o primeiro jantar.

O vestido da noiva foi confeccionado pela Martu e com modelagem clássica e romântica, com bordado em tule francês feito à mão. A festa contou com decoração em tons de preto, prata, branco e dourado, e foi decorada com flores brancas. Saiba mais!