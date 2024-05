Gracyanne Barbosa atualiza quadro de saúde após se lesionar em 2023

Após lesão, Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para atualizar quadro de saúde e refletiu: "Superar não é escolha, é necessidade"

Nesta terça-feira, 7, Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. Há cinco meses, a musa fitness se lesionou e já declarou anteriormente que teria que operar o tendão patelar, no joelho.

Por meio dos Stories no Instagram, a influenciadora afirmou que "superar não é escolha, é necessidade" e completou dizendo: "Saindo do meu médico com notícia boa, enfim, depois de tanto tempo lesionada, treinando aquele treino safado, mas por motivos de necessidade, eu melhorei. Fisicamente que eu estou falando, porque a minha cabeça está uma merda", disse ela, que recentemente anunciou a separação com o pagodeiro Belo.

Gracyanne ainda contou que perdeu gordura e voltou ao físico que tinha em 2019. "Perdi gordura nas banhas aqui do lado [da barriga], eu ganhei massa muscular. Eu saí [do médico] muito feliz", comemorou. "Vou até treinar agora, meu povo! Estão vendo? A vida é boa, Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo."

Gracyanne Barbosa para de seguir Belo nas redes sociais

A musa fitness Gracyanne Barbosa apareceu nas redes sociais para explicar sua decisão radical contra o ex-marido, o cantor Belo. Ela parou de seguir o artista no Instagram e também o bloqueou para não ver mais os seus posts.

Na última segunda-feira, 6, ela explicou o motivo de sua atitude. "Passando aqui rapidinho para dar uma satisfação para vocês. Muita gente me questionou por que eu deixei de seguir o Belo. Não é nada contra ele, não é nada com ele, é comigo. É uma escolha que eu fiz porque não quero ficar vendo, porque dói. No momento, acho que eu preciso me curar", disse ela.

E completou: "Não julguem antes de saber. Estou fazendo isso para me proteger um pouco, é isso. Não muda nada o que eu sinto por ele, a admiração que eu tenho e tudo mais. É por mim mesma. Não julguem tanto, sou um ser humano. Pareço uma mulher super forte, todo mundo me vê como forte, mas às vezes eu só quero um abraço e o que todo mundo quer: carinho".

Quando a separação foi divulgada na internet, Belo e Gracyanne já estavam afastados há oito meses. Com a repercussão do fim do casamento, eles se afastaram de vez. Poucos dias depois do término vir à tona, Belo retirou seus pertences da casa que dividia com a ex.