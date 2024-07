Antonio Banderas não estará ao vivo na Dança dos Famosos. Saiba o motivo

Depois de passar alguns dias no Brasil, Antonio Banderas não deverá participar ao vivo da final da Dança dos Famosos, diz colunista

O ator Antonio Banderasesteve no Brasil nesta semana para o lançamento de seu perfume e criou uma expectativa sobre sua possível participação na grande final do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Porém, ele não deverá estar nos estúdios da Globo no próximo domingo, 7, quando o quadro será ao vivo.

Isso porque ele já voltou para a Espanha. De acordo com o colunista Leo Dias, Banderas embarcou rumo à Málagra na noite de quinta-feira, 4, ao encerrar sua agenda de compromissos no Rio de Janeiro. Com isso, ele não vai participar presencialmente da final do quadro de dança da Globo. Porém, Antonio Banderas vai aparecer na atração. Ele gravou um vídeo para ser exibido durante o Domingão com Huck.

A gravação de Banderas para a Dança dos Famosos aconteceu na quarta-feira, 3, nos estúdios da Globo e contou com a participação de Fátima Bernardes e dos finalistas da atração, Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado. Inclusive, ele dançou samba com Fátima.

Agatha Moreira fez projeto com Antonio Banderas

A atriz Agatha Moreira está radiante desde que reencontrou Antonio Banderas para realizar um segundo trabalho ao lado do astro espanhol. Recentemente, a artista compartilhou em suas redes sociais alguns registros com o ator e prometeu grandes novidades ao público.

A namorada de Rodrigo Simas realizou uma nova campanha do perfume do astro. Em entrevista à Quem, ela comentou como foi trabalhar novamente com Banderas e não poupou elogios ao carisma do galã.

"Ele é maravilhoso, incrível, generoso, gente boa. Ele é muito legal, é realmente um profissional que eu sempre admirei e hoje, que conheço pessoalmente, admiro muito mais como pessoa. Sempre alegre, sempre de boa com todo mundo, muito educado, muito profissional. Aquela pessoa que todo mundo gosta de trabalhar, gosta de estar perto", declarou Agatha.