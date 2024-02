Agatha Moreira celebra novo trabalho ao lado de Antonio Banderas: 'Que honra'

Esbanjando alegria, a atriz Agatha Moreira revelou que realizará uma segunda campanha ao lado do ator espanhol Antonio Banderas

A atriz Agatha Moreira usou as redes sociais nesta terça-feira, 27, para compartilhar uma novidade com os fãs sobre sua carreira profissional. Com uma sequência de fotos ao lado de Antonio Banderas, ela contou que fará um novo trabalho com o ator espanhol.

Em seu Instagram oficial, ela publicou diversos registros do encontro e prometeu grandes novidades ao público: "Já é a segunda campanha e eu continuo sem acreditar", iniciou a artista na legenda.

E completou: "Que honra representar a mulher The Icon e trabalhar mais uma vez ao lado desse grande ator que tanto admiro. Obrigada pela sua generosidade!". Nos comentários, diversos internautas também celebraram a notícia.

"Não to aguentando essa amizade! Já chama pra pegar uma piscina!", disse uma seguidora. "Zerando a vida de novo!", falou mais uma. "Amiga, tem que fazer um churrasco com ele na piscina!", declarou uma terceira.

Agatha Moreira e Antonio Banderas realizaram publicidade da fragrância The Icon Banderas. A famosa estampa a linha feminina da marca de perfumes do ator.

Confira a publicação:

A família vai crescer? Rodrigo Simas abre o jogo sobre filhos com Agatha Moreira

O ator Rodrigo Simas, atualmente no ar como José Venâncio no remake de 'Renascer', da Globo, abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Namorado da atriz Agatha Moreira, ele revelou se o casal possui planos de aumentar a família em breve.

Diferente de seu personagem na novela adaptada por Bruno Luperi, o artista confessou que não pensa em ser pai por enquanto. "Na verdade, penso em não ter filhos. Ser pai não é algo que passa pela minha cabeça neste momento", disse ele em entrevista ao Jornal Extra.

E completou: "Agatha tem o mesmo pensamento que o meu, então a gente não sente essa pressão". Os dois, que atuaram juntos em 'Malhação: Intensa como a vida' (2012), e 'Orgulho e Paixão' (2018), assumiram publicamente o relacionamento em 2019.

Irmão dos atores Bruno Gissoni e Felipe Simas, Rodrigo contou que acompanha de perto a grande responsabilidade dos familiares em cuidar das crianças. "Acompanho os meus irmãos e amigos que têm filhos, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, escolhemos não ter filhos e nem pensar sobre esse assunto", declarou.