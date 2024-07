Ivete Sangalo reage após anúncio de Eliana no The Masked Singer: 'Eu sei'

Após Eliana ser anunciada como nova apresentadora do 'The Masked Singer Brasil', Ivete Sangalo reage e faz postagem em sua rede social

A cantora Ivete Sangalo fez uma publicação após o anúncio de que Eliana comandará o The Masked Singer Brasil ir ao ar neste domingo, 30, no Fantástico. Em sua rede social, a ex-apresentadora da atração com artistas mascarados compartilhou uma foto com a loira e falou sobre ela ficar em seu lugar.

A baiana então enalteceu a trajetória da ex-SBT e falou como esse momento é de grande importância na carreira dela. Ivete Sangalo então não deu abertura para rumores e já deixou claro que é grande admiradora da apresentadora, pretendendo acompanhar e aplaudi-la nas telinhas.

"Eliana, querida, eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na tv. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte pra você, pois merece demais! Um cheiro", falou ela ao saber da notícia.

Desde 2021, Ivete Sangalo estava no comando do The Masked Singer Brasil. Após comandar quatro temporados, a artista quis deixar a atração por demandar muito de seu tempo e ela estar em um momento que prefere se dedicar mais a sua família.

Leia também:Eliana revela que voltou ao SBT por conta de chocolates; entenda

Veja o recado de Ivete Sangalo para Eliana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Eliana celebra ida para a Globo

A apresentadora Eliana oficializou sua ida para a Globo com sua primeira aparição na emissora carioca após a assinatura do contrato na última semana. Neste domingo, 30, ela surgiu em uma entrevista no Fantástico e falou sobre sua transição de emissoras. Na semana passada, ela se despediu do SBT depois de 15 anos de trabalho e logo assinou com a Globo.

"Cada vivência, tudo o que eu experimentei, tanto falando com o público infantil, depois passando pelo público família, e chegando por aqui… A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, eu precisava desse movimento. Quando eu fiz 50 anos, eu saquei que alguma coisa estava diferente. Alguma chavinha virou. É um ano muito diferente na minha vida”, disse ela.

"Vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro é o Saia Justa, que tem 20 anos e fala tanto com a mulher, e depois a diversão e a alegria do programa familiar, o The Masked Singer. Tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida que é a Ivete e muito legal, é astral. Muitos imaginavam será que ela vai demorar para voltar para a TV aberta? Não! É logo mais, estou muito feliz", afirmou. Leia mais o que ela disse aqui.