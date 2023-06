Neymar já traiu Bruna Biancardi? Antes de confusão com blogueira, craque já levantou rumores

Meses antes a suposta traição com Fernanda Campos, Neymar já havia se envolvido em confusão

O nome de Neymar Jr. se tornou um dos assuntos mais comentados na web neste domingo, 18, após rumores de que ele teria traído a namorada grávida, Bruna Biancardi. Os dois ainda não se pronunciaram sobre a confusão e esta não é a primeira vez que o casal protagoniza esse cenário. Em agosto de 2022, internautas apontaram uma traição do craque com a influenciadora.

O casal se afastou no fim do ano passado, e a crise teria começado após a festa junina que Neymar promoveu em sua mansão em Mangaratiba , no Rio de Janeiro. Segundo o portal Extra, os dois teriam decidido dar um tempo na relação após uma traição do atleta no evento, em que os dois estavam juntos e chegaram a posar com looks combinando.

Bruna teria descoberto a infidelidade de Neymar alguns dias após a festa, enquanto ainda estava na mansão do craque. Ainda de acordo com a publicação, ao descobrir o que teria acontecido, a influenciadora teria terminado o namoro e decidido ir embora do local, ficando afastada por alguns dias das redes sociais.

Após a suposta partida da influenciadora, Neymar ainda mostrou em suas redes sociais que promoveu outra festa na mansão, porém, aparecia usando seu anel de compromisso. Após alguns dias de detox digital, Bruna apareceu novamente em seu Instagram compartilhando vídeos de seu dia a dia, sem a aliança. Os dois anunciaram o retorno da relação apenas em janeiro deste ano.

Em abril, os dois anunciaram estarem esperando o primeiro filho fruto da relação. Porém, neste domingo, a colunista Fabia Oliveira divulgou imagens que mostrariam uma traição de Neymar, na véspera do Dia dos Namorados. A suposta traição teria acontecido em um encontro do atleta com a influenciadora digital Fernanda Campos.

QUEM É FERNANDA CAMPOS? BLOGUEIRA É APONTADA COMO AFFAIR DE NEYMAR

Fernanda Campos é da cidade de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, mas hoje vive em São Paulo. Segundo o site Metrópoles, ela trabalha com a internet desde sua adolescência e hoje gerencia publicações em seu Instagram, que já acumula mais de 452 mil seguidores. Os rumores começaram após ela mandar prints de uma suposta conversa com Neymar para a colunista Fabia Oliveira.

De acordo com as imagens divulgadas, os dois trocavam mensagens desde novembro, antes da Copa do Mundo no Qatar. Segundo o que a blogueira disse à colunista, Neymar havia dito que o relacionamento com a mãe de seu segundo filho estava oscilando. Porém, em janeiro deste ano, os dois apareceram juntos novamente e reataram a relação.

Em suas redes sociais, Fernanda divide com os seguidores dicas de moda, beleza e também apresenta seu curso, intitulado Método Mente Milionária. A blogueira acredita no poder da lei da atração e, em suas aulas, ensina como usar o poder da mente e outras ferramentas para atrair o que quiser para sua vida.

O suposto affair de Neymar também tem um site em que disponibiliza todos os conteúdos. No ano passado, em 2022, a blogueira participou de um episódio do podcast Fala na Cara e deu mais detalhes sobre sua vida profissional e pessoal. Neste domingo, a influenciadora digital desativou os comentários de suas publicações no Instagram, e sua última publicação foi um Stories em que ela exibe o look que estava usando em um espelho.