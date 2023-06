Influenciadora diz ter ficado com Neymar na véspera do Dia dos Namorado, segundo colunista

Com a namorada grávida, Neymar é acusado de ficar com blogueira um dia antes do Dia dos Namorados, segundo colunista

O jogador Neymar Jr. está sendo acusado de ter ficado com uma influenciadora na véspera do Dia dos Namorados. As informações foram dadas pela colunista Fábia Oliveira, que recebeu da blogueira, Fernanda Campos, alguns prints de mensagens trocadas com o atleta e um suposto vídeo dele.

Segundo noticiado pela jornalista, a jovem afirma ter encontrado o craque um dia antes da data romântica. Namorando com Bruna Biancardi, ele teria trocado mensagens com Fernanda durante a Copa do Mundo e, segundo a influenciadora, ele estava abalado com a atual.

Essa afirmação realmente é verdadeira, eles estavam separados no período e reataram em janeiro deste ano, quando Bruna Biancardi anunciou que está grávida. Contudo, a moça diz ter trocado WhatsApp com ele e até feito chamada de vídeo agora, em junho, quando ele retornou ao Brasil e teria convidado a influenciadora para um encontro em um apartamento luxuoso, em São Paulo.

Ainda conforme informações de Fábia Oliveira, a jovem não sabia do relacionamento de Neymar, ela alega não acompanhar as notícias da vida dele. Fernanda comentou com a colunista que sabia por ele que seria pai novamente, mas que só soube do relacionamento quando o atleta publicou fotos dos dois no Dia dos Namorados.

A influenciadora o chamou de "escroto" e frisou que não deseja encontrá-lo novamente. "Feio ele ter omitido essa parte", comentou sobre.

É bom lembrar que o jogador está a espera de seu segundo filho. Sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, está grávida e já exibindo a barriguinha em evidência. Para quem não sabe, ela é modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.

Neymar faz grande festa de despedida de solteiro em sua mansão

Na última sexta-feira, 17, o jogador Neymar Jr. fez um festão para seu amigo em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Segundo informações do jornalista Leo Dias, o atleta foi anfitrião da despedida de solteiro do colega.

Cris Guedes, de 32 anos, um dos "parças" do famoso teve o evento promovido pelo futebolista. Conforme apurado pelo colunista, integrante do Fofocalizando, do SBT, o encontro dos homens durou duas noites.

Fontes de Leo Dias contaram que vans com mulheres saíram do Rio de Janeiro até a mansão. A maioria dos participantes ficaram acompanhados das moças, mas Neymar não teria sido visto com ninguém.

Em sua rede social, o jogador compartilhou um clique de todos os amigos reunidos na despedida de solteiro. "Squad do noivo", disse ele sobre o "time" do comprometido.