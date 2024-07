Nathalia Timberg encanta ao mostrar encontro especial com Fernanda Montenegro

Encontro de lendas! A atriz Nathalia Timberg prestigiou de perto a amiga Fernanda Montenegro em um espetáculo realizado em São Paulo

A atriz Nathalia Timberg usou as redes sociais na noite de domingo, 30, para dividir com o público uma foto bastante especial. Em seu Instagram oficial, a artista encantou ao mostrar os bastidores de seu encontro com a amiga de longa data, a também atriz Fernanda Montenegro.

A veterana, que está em cartaz com o espetáculo 'Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir', recebeu a visita de Nathalia, que fez questão de prestigiá-la em uma apresentação em São Paulo, no Sesc 14 Bis.

Imagens do encontro entre as duas lendas da TV brasileira foram compartilhadas no perfil de Nathalia Timberg. "Hoje teve um emocionado encontro de @nathalia_timberg e @fernandamontenegrooficial no @sesc14bis antes da apresentação da Leitura de 'Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir'", escreveu a equipe da atriz na legenda.

Nos comentários da postagem, diversos fãs de Nathalia Timberg e Fernanda Montenegro celebraram a união dos ícones da teledramaturgia. "O peso dessa foto! O encontro de trilhões!", declarou uma admiradora. "Que lindeza esse encontro! Emocionante", disse outra. "É muito talento e sabedoria", ressaltou uma terceira. "Duas jóias preciosíssimas das artes cênicas", falou mais uma.

Vale lembrar que as duas já atuaram juntas em diversos trabalhos juntas na década de 1950, incluindo papéis como primas, mãe e filha, e até rivais. Em 'Babilônia' (2015), um dos mais recentes projetos em conjunto, Fernanda e Nathalia viveram o casal Teresa e Estela.

Fernanda Montenegro doa renda de espetáculo ao RS

Em abril deste ano, a atriz Fernanda Montenegro revelou que iria ajudar o Rio Grande do Sul, que sofreu com fortes chuvas e enchentes, de uma maneira especial. A artista contou que doaria a renda de seu espetáculo para ajudar as pessoas atingidas pelo desastre ambiental.

Em seu perfil oficial do Instagram, a mãe de Fernanda Torres contou mais sobre a iniciativa e convidou seus fãs a participarem. "Minhas amigas, meus amigos, no dia 15 de maio, às 20h no Teatro Casa Grande, eu estarei apresentando a leitura de 'A Cerimônia do adeus', de Simone de Beauvoir. A renda desse espetáculo seguirá para o Rio Grande do Sul. É uma modesta colaboração, mas mesmo quando modesta, necessária. Espero que você colabore para essa noite estando presente na nossa plateia", convidou Montenegro.

Na legenda da publicação, a atriz lendária falou mais sobre a iniciativa, explicando como os fundos serão usados para ajudar as vítimas das enchentes. "O Rio Grande do Sul está passando por uma das piores tragédias que o país já viu, com dezenas de mortos e milhares de famílias desabrigadas e desalojadas. A @acaodacidadania está atuando na região levando alimentos, kits de higiene e limpeza, colchonetes e diversos recursos para quem perdeu tudo. Juntos, podemos ajudar ainda mais pessoas e o seu apoio é fundamental", escreveu Fernanda.