Saiba quanto tinha na conta de Matthew Perry no dia de sua morte

Imprensa internacional revela qual era o valor da conta bancária de Matthew Perry, ator de Friends, no dia de sua morte

O ator Matthew Perry, que interpretou o Chandler na série Friends, faleceu há alguns meses e deixou uma enorme saudade em seus fãs. Agora, mais detalhes da vida pessoal dele foram revelados na imprensa. De acordo com a revista People, o inventário dele mostrou quanto tinha de dinheiro na conta bancária dele no dia de sua morte.

Na época, ele tinha o valor de US$ 1.596.914,47 - cerca de R$ 8 milhões - em sua conta no banco. Porém, a fortuna dele era maior do que isso. Ele ficou o restante de sua fortuna, no valor de US$ 120 milhões (cerca de R$ 680 milhões) em um fundo fiduciário e nomeou seus pais e a irmã como beneficiários do dinheiro.

Além do dinheiro, Perry também investiu em imóveis nos Estados Unidos, incluindo uma mansão em Hollywood Hills no valor de US$ 5 milhões - cerca de R$ 29 milhões.

Como foi a morte de Matthew Perry?

O ator Matthew Perry faleceu aos 54 anos de idade no dia 28 de outubro de 2023. Ele morreu na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles. Ele foi encontrado inconsciente dentro da água e a morte foi declarada no local.

Os exames póstumos informaram que ele faleceu de forma acidental e em decorrência de efeitos agudos da cetamina, que é uma substância anestésica, e também sofreu afogamento e doença arterial coronariana.

