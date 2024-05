Polícia abre investigação criminal sobre morte de Matthew Perry; veja detalhes

Os astros de ‘Friends’, Matthew Perry morreu em outubro de 2023 como resultado de “efeitos agudos da ketamina” e causando afogamento, segundo autópsia

O Departamento de Polícia de Los Angeles deu início a uma investigação criminal sobre a origem da ketamina (quetamina ou cetamina), droga responsável pela morte do ator Matthew Perry, mais conhecido como Chandler Bing na sitcom de sucesso dos anos 90, ‘Friends’.

Segundo a revista Variety, a operação será realizada em parceria com o Drug Enforcement Administration (Administração de Fiscalização de Drogas), órgão federal dos Estados Unidos encarregado da repressão e controle de narcóticos.

O astro faleceu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. Quando as autoridades chegaram à sua casa, em Los Angeles, às 16h, encontraram-no inconsciente em sua banheira de hidromassagem. Embora os socorristas tenham sido chamados devido a uma parada cardíaca, o relatório toxicológico apontou que o óbito foi proveniente de “efeitos agudos da cetamina".

"Com os altos níveis de cetamina encontrados em suas amostras de sangue, os principais efeitos letais seriam tanto da superestimulação cardiovascular quanto da depressão respiratória", informou o documento. Então, o objetivo da investigação é tentar identificar onde Perry conseguiu a substância e o motivo da grande quantidade dela encontrada em seu organismo.

O capitão LAPD, Scot Williams, disse que à CNN que a investigação é de natureza criminosa. “Hipoteticamente, existe um potencial de culpabilidade criminal dependendo do que a investigação revelar, mas neste momento ainda não chegámos lá”, afirmou. O capitão acrescentou que as autoridades estão buscando onde Perry conseguiu as drogas e quem as forneceu.

O astro usava a droga como tratamento para depressão e ansiedade antes da overdose. Em seu livro, "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, Matthew chegou a comentar sobre o uso da substância. "Eu pensava: É isso que acontece quando você morre'. Mas ainda assim eu continuava tomando essa merda porque era algo diferente, e qualquer coisa diferente é boa. Tomar 'K'é como ser atingido na cabeça por uma pá de felicidade gigantesca. Mas a ressaca era dura e superava essa pá. Cetamina não era para mim", relatou ele.

Courteney Cox diz que Matthew Perry ainda a visita

Courteney Cox surpreendeu seus fãs com uma declaração que deu sobre seu colega de Friends, o ator Matthew Perry, que faleceu em 2023. Em entrevista ao programa CBS Sunday Morning, a artista revelou que recebe visitas do amigo com frequência.

Na conversa, a eterna Monica Geller se declarou para seu marido na ficção. "Acho que ele é provavelmente um dos seres humanos mais engraçados do mundo. Você sabe, ele é tão engraçado. Ele tem um coração genuinamente enorme, obviamente lutou muito [contra o vício]", disse Courtney. Veja mais!