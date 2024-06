Cesar Tralli encanta ao postar novo clique com a filha: "Que lindos"

O jornalista Cesar Tralli encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique com Manuella, sua filha com Ticiane Pinheiro

Cesar Tralli explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo clique com a filha, Manuella, de quatro anos. A menina é fruto de seu relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro.

No clique publicado no feed do Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, aparece abraçado com a herdeira e falou sobre como faz questão de passar um tempo ao lado da herdeira, mesmo com a correria do dia a dia

"Aqueles Minutos Que Valem Uma Vida… É um bálsamo na minha alma quando consigo correr até ela para dar um beijo, um abraço e dizer olho no olho: "te amo, filha…". Volto pro trabalho todo feliz. Eu sempre digo que relacionamento é qualidade e não quantidade", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com a postagem. "Que lindos, sorrisos puros e verdadeiros", disse uma seguidora. "Idêntica ao papai", falou outra. "Manu, esse papai tem muita sorte viu, receber um sorriso lindo desse não têm preço", escreveu uma fã.

Confira:

Filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli encanta ao pegar o microfone

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella Tralli, de 4 anos, mostrou que puxou a veia artística da mãe ao assumir o microfone na festa antecipada de aniversário da apresentadora da Record TV nesta quinta-feira, 13, em São Paulo.

Assim como os pais, a herdeira provou ser comunicativa e gostar de um microfone. Sem vergonha, a menina tomou posse do objeto e arriscou uma música ao lado da aniversariante. Manuella ainda encantou com seu look para a reunião só entre mulheres.

Para o momento, Ticiane Pinheiro colocou um look clássico em Manuella. De vestido azul-marinho com botões, camisa branca, sapatilhas e laço no cabelo, a única herdeira de César Tralli esbanjou todo seu charme com elegância. Confira!