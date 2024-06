Lore Improta chora ao ver desenvolvimento da filha na escola: 'Aos prantos'

Ao ver apresentação junina de Liz na escola, Lore Improta chora e compartilha sentimento comovente na rede social; veja os registros do momento

A dançarina Lore Improta marcou presença na apresentação junina de sua filha com Léo Santana na escolinha. Nesta quarta-feira, 19, aconteceu o evento na parte da manhã e os papais não deixaram de prestigiar sua única herdeira, a pequena Liz, de dois anos. A loira então ficou muito emocionada ao ver a sua amada dançando.

Cheios de estilo, o casal e a menina surgiram com looks listrados para o evento. Enquanto a loira apostou em peças em preto e o cantor também, Liz foi com o típico vestido caipira, de modelo azul, vermelho e com um coração, dançar a quadrilha. O jeito dela no palco comoveu muito a mamãe.

"A situação, ave maria", disse Lore Improta ao surgir cheia de lágrimas. "Juro eu tava aos prantos, que sensação boa ver nossos filhos desenvolvendo né? Sou só gratidão deus! Obrigada por essa benção", compartilhou a famosa sobre o momento comovente.

Nas últimas semanas, a famosa mostrou sua herdeira perdendo a paciência com Léo Santana enquanto estavam na mesa fazendo uma refeição. Liz mais uma vez divertiu com seu jeito e muita personalidade.

Veja Lore Improta e Léo Santana na festa junina de Liz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta rebate crítica sobre o desenvolvimento de Liz

A dançarina Lore Improta não ficou quieta ao receber uma crítica de uma internauta sobre o desevolvimento de sua filha com o cantor Léo Santana, a pequena Liz, de dois anos. Em seus stories, ela expôs a mensagem invasiva e rebateu às comparações feitas com a menina sobre ela ainda usar fraldas.

A famosa então deu sua resposta com educação, provando ser uma mãe que prioriza o bem-estar de sua herdeira e respeitando seus momentos. Lore Improta então falou sobre a importância de cada um cuidar de seu filho e ficar atento ao limite de cada criança. Veja mais aqui.