Viih Tube surpreende com foto de sua infância: 'Cara da Lua'

Parece com a filha? Viih Tube surpreende ao relembrar foto de quando era pequena; influenciadora mostrou semelhança com Lua, sua herdeira com Eliezer

A influenciadora Viih Tube surpreendeu ao relembrar uma foto de quando era criança. Nesta segunda-feira, 24, a empresária postou um clique de sua infância e apontou algumas semelhanças com sua primogênita, a pequena Lua, de um ano.

Grávida de seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer, que se chamará Ravi, a mamãe falou sobre a herdeira ter nascido muito parecida com ela. É bom lembrar que quando recém-nascida, Lua foi muito comparada com o pai.

"Gente, eu pequena, a cara da Lua ou só eu que acho?", perguntou a famosa ao resgatar o clique de seu passado.

Grávida de Ravi, seu segundo filho, Viih Tube tem mostrado ao público que a acompanha a maternidade da forma mais real possível. Após o descolamento de placenta, a ex-participante do BBB 21, da Globo, revelou que recebeu novas restrições médicas para seguir durante a gestação. Por conta do problema, ela não pode ter relações íntimas com o esposo.

"Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai. Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento", explicou Viih Tube.

Viih Tube fala sobre a família de Eliezer não aparecer com frequência

A influenciadora Viih Tube esclareceu uma dúvida de muita gente: o motivo da família de Eliezer não aparecer sempre em sua rede social. Recentemente, a empresária abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e foi questionada sobre o assunto.

O internauta então perguntou por que os parentes do marido dela não apareciam com frequência assim como a família dela. A youtuber então respondeu com facilidade e sem rodeios que os entes queridos do ex-BBB moram no Rio de Janeiro enquanto eles residem em uma mansão na Granja Viana, em São Paulo.

"Não é que não aparece, a família do Eli aparece menos que a minha porque a minha mora aqui do lado e a família do Eli mora no Rio, em Volta Redonda, no interior do Rio, então é longe, na verdade, eles vêm em todos os momentos importantes, todas as datas importantes e até às vezes quando não tem nada importante eles vêm", explicou a influenciadora que está grávida de um menino. Veja mais aqui.