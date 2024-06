Clone? Bianca Castanho choca ao surgir com a filha: 'Recebeu só DNA da mãe'

Ao lado da filha, Bianca Castanho choca com forte semelhança entre elas; receita do vídeo até passou despercebida com aparência quase igual delas

A atriz Bianca Castanho chamou a atenção ao postar um vídeo ensinando uma receita ao lado de sua filha Cecília, de 11 anos. Apesar de estarem ensinando um doce interessante, uma mousse de doce de leite com chocolate, o prato saiu despercebido ao ser ensinado pela dupla idêntica.

Isso mesmo, a semelhança entre a famosa e sua herdeira impressionou os internautas. Quase iguais, se não fosse pela diferença de idade e tamanho, Bianca Castanho e a jovem impactaram ao aparecerem juntinhas falando. A aparência muito parecida delas deu o que falar e os seguidores brincaram sobre Cecília ter nascido apenas com o DNA da mãe.

Nos comentários da publicação, as pessoas não deixaram de notar a semelhança entre elas. "A filha dela parece mais com ela do que ela mesma", disseram. "Gente, recebeu só o DNA da mãe", exclamaram outros. "Eu não bebi e tô vendo dobrado", brincaram.

É bom lembrar que Cecília é a única filha de Bianca Castanho com o marido, Henry Canfield, com quem está casada há 14 anos. Inclusive, ela celebrou o aniversário da união em março deste ano. A atriz, que fez a novela Esmeralda, Cristal entre outras tramas de sucesso, não está mais no Brasil, desde 2016, ela vive em Miami, nos EUA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Castanho (@biancacasttanho)

Bianca Castanho comemora aniversário de 45 anos

A atriz Bianca Castanho usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebeu no seu aniversário. Ela completou 45 anos de vida no dia 25 de janeiro.

No seu perfil oficial no Instagram, a artista, que atualmente mora nos Estados Unidos com o marido, Henry Canfield, e a filha, Cecília, compartilhou uma foto em que aparece toda produzida, segurando seu bolo de aniversário, e se mostrou grata pelo novo ciclo.

"Foram tantas homenagens e mensagens lindas que não tenho nem palavras para agradecer… fiquei muito feliz e emocionada. Muito obrigada. Cheguei nos meus 45 anos cheia de amor e gratidão!!!", escreveu a atriz na legenda da publicação. Confira a publicação!