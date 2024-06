Virginia mostra a filha perdendo a paciência após confusão com a avó: ‘Para’

Cheia de atitude, a filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe perde a paciência com a avó após um desentendimento; saiba o motivo

Na terça-feira, 18, Virginia Fonseca compartilhou um momento de tensão em suas redes sociais. Enquanto voltava de um passeio com a família, sua mãe, Margareth Serrão, ficou desesperada e começou a gritar após notar que havia perdido um anel. No entanto, quem acabou perdendo a paciência com a gritaria foi a filha da influenciadora, Maria Alice.

Nos stories do Instagram, Virginia explicou que sua mãe estava usando luvas após passar por um procedimento estético nas mãos. Durante uma visita ao circo com a família, Dona Margareth colocou um anel especial, presente da filha, em cima da luva. Ao retornarem para casa de carro, a mãe da influenciadora percebeu que havia esquecido o anel.

Em seguida, ela explicou que tinha deixado o item de luxo na bancada da pia do circo, onde o havia colocado para lavar as mãos. Enquanto isso, seu genro, Zé Felipe, fazia piada com a atitude da sogra, mas ela se irritou com a zombaria e começou a gritar: “Qualquer um erra, cala a boca, ai meu Deus”, disparou elevando o tom de voz.

“Ai que ódio, pode parar”, Margareth gritou e ganhou um puxão de orelha da neta, que estava no banco de trás e se irritou com a gritaria: “Para de gritar, para de gritar”, disparou Maria Alice, que tem apenas três aninhos. Diante da confusão e da atitude da filha, a influenciadora e o cantor caíram na risada: "A Maria Alice falando que é para parar", ela legendou os stories com emojis rindo.

Por fim, Virginia explicou que a equipe do circo conseguiu localizar o anel e que eles o devolveriam em breve. Em seguida, ela mostrou sua mãe aliviada ao reencontrar o item especial. Vale lembrar que a influenciadora e seu marido fecharam um parque de diversões para curtir junto com as filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.

O parque em questão tem a temática e atrações de um circo, e a mamãe coruja compartilhou que foi a primeira vez das pequenas em um passeio como esse: "Hoje foi dia de @miragecircusbrasil e foi a primeira vez das Marias no circo!!!! Cara, foi incrível, que circo maravilhoso, que estrutura, as atrações… tipo assim, eu to apaixonadaaaa!!!!”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca se irrita com nova restrição médica:

Grávida do terceiro herdeiro, a influenciadora digital Virginia Fonseca teve uma nova restrição imposta pela sua médica depois de realizar alguns exames de sangue e ultrassom. Após nos últimos dias tomar remédios e ficar de repouso, a esposa do cantor Zé Felipe agora não pode beber mais um líquido em suas refeições; entenda o motivo.