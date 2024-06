Giovanna Ewbank impressiona web ao mostrar os filhos crescidos: "Meus meninos"

Com novas fotos encantadoras, Giovanna Ewbank impressiona web ao mostrar os filhos crescidos e se declara para os pequenos; confira!

Os filhos de Giovanna Ewbank estão crescendo a cada dia mais! Nesta segunda-feira, 17, a apresentadora e atriz compartilhou alguns cliques de Zyan e Bless, seus filhos com Bruno Gagliasso, e impressionou seus seguidores com o tamanho dos pequenos, que já tem três e oito anos, respectivamente.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou um clique dos meninos reunidos sem sua irmã mais velha, Titi, de 10 anos. Nos registros, os irmãos apareceram curtindo uma tarde ao ar livre, ambos fazendo 'pose de mal' para a câmera, sendo que Bless posou com um óculos escuros, enquanto Zyan apostou em um bonézinho.

Na legenda da publicação, Gioh se declarou para seus herdeiros. "Minha duplinha dinâmica. Sempre juntos, caminhando, aprendendo, se respeitando e se espelhando. Meus meninos, meus amores. Que lindo poder ver um cuidando do outro. A calma de um equilibra a energia do outro. Que presente poder ser a mãe de vocês", escreveu a artista.

Nos comentários, seus seguidores se mostraram impressionados com o tamanho dos meninos e ainda rasgaram elogios para essa duplinha. "Pelo amor de Deus tempo, para!", pediu um internauta. "Quando foi que o Bless cresceu tanto?", questionou outro. "Quero ver mexer com o Zyan no colégio", brincou mais um.

Confira a publicação:

Bruno Gagliasso cai em trollagem de Giovanna Ewbank

No último sábado, 15, Giovanna Ewbank divertiu os seguidores ao mostrar que fez uma trollagem com o marido, Bruno Gagliasso.Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora aparece toda produzida, enquanto o ator está dormindo no sofá.

Ela acorda o amado e pergunta se ele está pronto para o compromisso deles. Gagliasso desperta meio confuso, mas vai para o quarto se trocar para o evento, que não existe.

Ewbank segue a encenação e manda o marido se arrumar mais rápido. Depois ela ainda pede para ele chamar o carro de aplicativo. Sem saber o endereço, mas sem revelar que não sabe para onde eles estão indo, Bruno pede para a esposa colocar o endereço. "Eu esqueci o endereço", confessa ela.

Depois de um tempo, Giovanna volta e revela que tudo não passou de uma pegadinha. "Você está fingindo até agora que você sabe onde a gente tá indo?", questionou ela. "Eu tô tentando descobrir, mas eu não lembro", responde ele. "A gente não tem lugar nenhum pra ir cara. Tô fazendo uma pegadinha pra você. Você é muito cara de pau", completa a apresentadora.

Ao postar o vídeo, Bruno falou sobre a trollagem: "Ela gosta de trollar… ela…", escreveu ele na legenda, arrancando risadas dos fãs. "Não sei quem é pior, a Giovanna acordando o Bruno pra ir pra lugar nenhum ou o Bruno todo fofo indo sem saber pra onde", disse uma seguidora.