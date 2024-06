Bruno Gagliasso cai em trolagem de Giovanna Ewbank: "Cara de pau"

Giovanna Ewbank divertiu os seguidores das redes sociais ao mostrar a trolagem que fez com o marido, o ator Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank divertiu os seguidores das redes sociais neste sábado, 15, ao mostrar que fez uma trolagem com o marido, Bruno Gagliasso.

No vídeo publicado no Instagram, a apresentadora aparece toda produzida, enquanto o ator está dormindo no sofá. Ela acorda o amado e pergunta se ele está pronto para o compromisso deles. Gagliasso desperta meio confuso, mas vai para o quarto se trocar para o evento, que não existe.

Ewbank segue a encenação e manda o marido se arrumar mais rápido. Depois ela ainda pede para ele chamar o carro de aplicativo. Sem saber o endereço, mas sem revelar que não sabe para onde eles estão indo, Bruno pede para a esposa colocar o endereço. "Eu esqueci o endereço", confessa ela.

Depois de um tempo, Giovanna volta e revela que tudo não passou de uma pegadinha. "Você está fingindo até agora que você sabe onde a gente tá indo?", questionou ela. "Eu tô tentando descobrir, mas eu não lembro", responde ele. "A gente não tem lugar nenhum pra ir cara. Tô fazendo uma pegadinha pra você. Você é muito cara de pau", completa a apresentadora.

Ao postar o vídeo, Bruno falou sobre a trolagem: "Ela gosta de trolar… ela…", escreveu ele na legenda, arrancando risadas dos fãs. "Não sei quem é pior, a Giovanna acordando o Bruno pra ir pra lugar nenhum ou o Bruno todo fofo indo sem saber pra onde", disse uma seguidora. "O bixinho num sono tão grande, chega levantou atordoado", comentou outra. "Sério. Eu tô passando mal de rir com vocês", falou Léo Fuchs.

Confira o vídeo:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso relembram situação inusitada em casamento

Recentemente, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso divertiram seus fãs ao relembrarem um acontecimento inusitado durante seu casamento. Segundo o casal, o padre que realizou a cerimônia estava bêbado, e até trocou o nome de Giovanna.

"Bruno já casou bêbado. O padre... bêbado também. Você acredita que o padre me chamou de Pâmela que é a minha prima? No meio da cerimônia o padre fala 'Pâmela, você aceita se casar com o Bruno?' Aí eu falei: 'É Giovanna!', aí ele: 'Bruno, você aceita se casar com Pâmela?' O Bruno na hora falou: 'Deixa Pâmela mesmo'", contou Giovanna.

O ator explicou que a confusão aconteceu, pois a prima da atriz foi quem buscou o padre para a cerimônia e no fim brincou com a esposa: "Resumindo, eu casei com duas". Os outros momentos escolhidos pelo casal, estão a primeira vez juntos em Fernando de Noronha e a viagem ao Malawi em que moraram lá durante três meses, e logo depois, adotaram Titi, a primogênita do casal.Saiba mais!