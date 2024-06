Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli encanta ao pegar o microfone

No aniversário da mãe, filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella, de 4 anos, encanta ao pegar o microfone para cantar

A filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella Tralli, de 4 anos, mostrou que puxou a veia artística da mãe ao assumir o microfone na festa antecipada de aniversário da apresentadora da Record TV nesta quinta-feira, 13, em São Paulo.

Assim como os pais, a herdeira provou ser comunicativa e gostar de um microfone. Sem vergonha, a menina tomou posse do objeto e arriscou uma música ao lado da aniversariante. Manuella ainda encantou com seu look para a reunião só entre mulheres.

Para o momento, Ticiane Pinheiro colocou um look clássico em Manuella. De vestido azul marinho com botões, camisa branca, sapatilhas e laço no cabelo, a única herdeira de César Tralli esbanjou todo seu charme com elegância.

Assim como a irmã, Rafaella Justus, do casamento da loira com Roberto Justus no passado, chamou a atenção com seu look para a festa. A adolescente ousou com um conjuntinho rosa chiclete e impressionou ao eleger uma bolsa de grife caríssima para o evento.

Nesta quinta-feira, 13, aconteceu a festa antecipada da apresentadora e entre as convidadas mulheres estavam vários nomes conhecidos como Isabella Fiorentino, Wanessa Camargo, Maya Massafera, a ex-BBB Amanda Meirelles e até a esposa de Faustão, Luciana Cardoso.

Veja a filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli com o microfone:

Fotos: Brazil News

Ticiane Pinheiro comemora aniversário sem César Tralli

A apresentadora Ticiane pinheiro comemorou seu aniversário com antecedência nesta quinta-feira, 13, com uma festa bem animada em um espaço estiloso em São Paulo. Ao lado de suas irmãs, da mãe Helô Pinheiro e de várias amigas, a jornalista celebrou a chegada de seus 48 anos alguns antes do dia original, 16 de junho.

Mais uma vez a famosa, celebrou o novo ciclo com as amigas e sem a presença do marido, o jornalista César Tralli. Como já dito por ela no ano anterior, o evento acontece quando o esposo está no trabalho na Globo e ela preza também por uma comemoração feminina, com muita diversão e descontração entre as moças. Saiba o que ela disse aqui.