Ticiane Pinheiro comemora aniversário sem César Tralli: 'Prefiro'

A apresentadora Ticiane pinheiro comemorou seu aniversário com antecedência nesta quinta-feira, 13, com uma festa bem animada em um espaço estiloso em São Paulo. Ao lado de suas irmãs, da mãe Helô Pinheiro e de várias amigas, a jornalista celebrou a chegada de seus 48 anos alguns antes do dia original, 16 de junho.

Mais uma vez a famosa, celebrou o novo ciclo com as amigas e sem a presença do marido, o jornalista César Tralli. Como já dito por ela no ano anterior, o evento acontece quando o esposo está no trabalho na Globo e ela preza também por uma comemoração feminina, com muita diversão e descontração entre as moças.

"Eu trabalho todos os dias e, no final de semana, geralmente eu não fico em São Paulo. Então, por isso eu prefiro fazer a minha festa em dia de semana e só para as mulheres. Elas são animadas e eu sempre levo um cantor sertanejo que canta músicas variadas e é muito divertido”, contou ao portal de Hugo Gloss.

Entre os convidadas da festa de Ticiane Pinheiro estavam a modelo e ex-apresentadora do Esquadrão da ModaIsabella Fiorentino, Maya Mazzafera, a ex-BBB Amanda Meirelles, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, entre outros nomes conhecidos. Além de suas irmãs, Helô Pinheiro e suas filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli.

No último domingo, 09, a loira deu o que falar ao aparecer no Domingão Com o Huck ao lado de César Tralli e Helô Pinheiro. Além de dançar seu famoso quadradinho no palco, ela recebeu uma surpresa das filhas.

Ainda com relação amigável com a ex-mulher, Roberto Justus não deixou de ver o momento dela ao lado de Rafa Justus na TV de sua casa.

